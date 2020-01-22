Сергей Шойгу прошел по ступеням, отлитым из трофейного оружия

Самый большой лик в мире

- Вы уедете, мы леса разберем, и уже никто никогда сюда не попадет, - строитель Юрий Гвоздев кивал, словно подчеркивая слова «никто» и «никогда». Листы фанеры под ногами тряслись от каждого шага, и телеоператоры тщетно пытались устойчивую поймать картинку. Журналисты внутрь Главного храма Вооруженных сил, посвященного 75-летию Победы, попали впервые. А о том, чтобы оказаться внутри самого большого его купола, и думать было нечего. Такая удача выпала по случаю приезда сюда Министра обороны Сергея Шойгу. Он должен был осмотреть покрытый лесами храм сверху до низу. А до министра шанс представился и нам.

Храм строится в подмосковном парке «Паториот», он должен открыться к 9 мая, и сейчас работы идут круглосуточно. Средства на его строительство перечислили уже более 80 тысяч граждан. А если считать вместе с организациями, то и больше 100 тысяч жертвователей наберется.

Лифт с тихим жужжанием ушел вниз. Сверху, прямо над головой взгляд тонул в лике Христа, выложенного мозаикой. Прихожане будущего храма будут видеть этот лик только задрав голову, на высоте около 90 метров. Это самый большой лик Христа в мире, его площадь – 300 квадратных метров. Художники собирали его 4 месяца, одного сусального золота ушло больше центнера. А закончили лик...

Мозаичный лик Христа в новом храме - самый большой в мире, его площадь – 300 квадратных метров.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

- Когда закончили? – спрашиваю я строителя Гвоздева.

- Последние плитки клали сегодня ночью, - отвечает он.

Несколькими уровнями ниже парни в оранжевых касках крепили витражи: цепляли здоровенные стекла специальными присосками и привинчивали их к каркасу. Здесь же красили, шпаклевали, затирали и штукатурили, резали что-то болгаркой, рассыпая по полу густые снопы искр. Даже визит министра не прервал работы. Ну разве что проход ему освободили небольшой.

Сейчас вовсю кипит работа по установке витражей.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

Ступени с бронзовым отливом

О том, как все будет, можно судить по нижнему храму в цокольном этаже и крестильной. Они уже почти готовы, остались только небольшие штрихи. Своды и панно здесь тоже мозаичные, все на тему крещения - «крещение господне», «крещение князя Владимира», «крещение Руси». Все это выглядит шикарно, монументально, на века.

С нижнего храма Сергей Шойгу и начал осмотр. Еще на улице вместе с митрополитом митрополитом Крутицким и Коломенским Ювеналием министр изучал эскизы, тихим голосом задавал вопросы, и кивал, когда ему объясняли.

Компьютерный макет будущего храма.

- Ну что, какой цвет выберем, - обратился он к Ювеналию и топнул по массивной металлической ступени крыльца. Это была одна из тех самых ступеней, что год назад стали причиной вселенской грусти либерального сообщества. Они отлиты с вкраплениями металла трофейного фашистского оружия, что некоторых здорово огорчило. Сейчас эти художественные железяки лежали на крыльце в трех расцветках – медного, бронзового и темно-матового отлива. Министр и митрополит, походив по ним и посовещавшись, выбрали бронзу.

По заполненному лесами храму Сергей Шойгу и сопровождающие шли довольно быстро. Что, впрочем, не мешало вникать в детали. В полумраке нижнего храма министр обороны несколько раз подзывал операторов с камерой и просил подсветить мозаичные стены. А на верхней точке, под ликом Христа, митрополит Ювеналий совершил короткую службу, освятив эту гигантскую мозаику.

Строительство храма ведется в круглосуточном режиме.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

И министр, и сопровождающие, увиденным, судя по всему, остались довольны. И тут же отправились в Конгрессно-выставочный центр «Патриот», где прошло совместное заседание художественного и технического советов по строительству Главного храма Вооружённых Сил.

- 2020 год объявлен Годом памяти и славы, - сказал Сергей Шойгу, открывая совет. - К 9 Мая приурочено открытие Главного храма Вооружённых Сил - храма Великой Победы. Над его созданием трудились всем миром. Большой вклад внесли строительные организации, творческие мастерские, предприятия оборонно-промышленного комплекса. Сотни тысяч наших соотечественников - от Президента до рядового гражданина - перечислили средства в специальный фонд. Так же, всем миром, возводился и Храм Христа Спасителя, ставший символом триумфа Русской армии в Отечественной войне 1812 года. К юбилейным торжествам в честь 75-летия Победы в парке «Патриот» будет приковано внимание огромного числа людей не только в стране, но и за её пределами. Это возлагает на нас особую ответственность и требует от каждого полной самоотдачи.

По планам, Главный храм ВС РФ откроется к 9 мая, годовщине Победы.Фото: Владимир ДЕМЧЕНКО

«Ты загрузил фото деда в «Дорогу памяти»?

По периметру Главного Храма Вооруженных сил строится уникальный мультимедийный музейный комплекс «Дорога памяти». Один из его элементов – собрание фотографий фронтовиков, которые в режиме нон-стоп будут «плыть» по экранам на стенах. Предполагается, что этом мультимедийном комплексе будет размещены фото всех, кто участвовал в сражениях Великой Отечественной войны.

Данные о фронтовиках собираются в военкоматах, на интернет-сайте Минобороны, а также в специальных пунктах сбора данных, которые открылись в Москве и других городах. По данным Минобороны, собрано уже больше 15 миллионов фотографий, еще столько же будет собрано в ближайшие месяцы. «А ты загрузил фото деда в «Дорогу памяти»? – этим вопросом многие военные теперь начинают беседы со своими знакомыми.

- «Дорога памяти» - это уникальный проект, который увековечит подвиг 33-х миллионов участников Великой Отечественной войны, - сказал Сергей Шойгу на заседании совета. - Все они - наши родные и близкие, фронтовики и труженики тыла - изо дня в день самоотверженно приближали победную весну. Рассказать о них - значит обессмертить их имена, сохранить историю своей семьи, нашей многонациональной Родины. Сбор информации мы продолжим и после 9 Мая, чтобы как можно больше людей могли узнать о героях войны и на «Дороге памяти» не осталось белых пятен.