2020-01-22T17:54:31+03:00
В мире

Эксперт: Сейчас задача Лаврова — удержать главенствующую роль России в международных делах

Чего ждут от главы МИД РФ, переутвержденного в новом кабинете министров [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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Сергей ЛавровСергей ЛавровФото: REUTERS
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21 января на посту министра иностранных дел был переутверждён патриарх российской дипломатии — Сергей Лавров. Чего ожидает от него власть и общество, какие главные задачи стоят перед ведомством на Смоленке в текущей реальности? Об этом «КП» рассказал американист, кандидат исторических наук Ярослав Левин:

— Первое — разумеется, сохранение хороших отношений с теми странами, которые являются нашими союзниками: Китай, Турция (в вопросах сирийского урегулирования), ряд государств Латинской Америки и арабского мира. Без них невозможно разрешение региональных кризисов (например, ситуации вокруг той же Сирии или Ирана), которые непосредственно затрагивают интересы России.

— Второе — удержание главенствующей роли Москвы в международных делах. Это не так просто, и почивать на лаврах опасно. Например, сейчас в Ливии продолжается гражданская война, но межливийские переговоры в Москве 13 января не дали чёткого результата, продолжились в Берлине.

— Третье — улучшение отношений с Европой и США. Здесь прорывов ждать не приходится, но хотя бы не повторяется ситуация с насильственным закрытием консульств РФ в Штатах, как было на рубеже 2016-17 годов. Тем не менее, улучшение возможно с помощью тактики небольших шагов. Незадолго до Нового года в России были арестованы террористы, готовившие атаки в людных местах. И произошло это благодаря оперативной информации, переданной американцами по линии спецслужб. Конечно, всё это способствует постепенному восстановлению доверия между Вашингтоном и Москвой.

— Почему Лаврова переназначили? — продолжает Ярослав Левин. Это человек во всех смыслах знающий, он обеспечивает стабильную работу МИДа в течение уже полутора десятилетий, включая даже самые тяжёлые периоды, такие как 2014 год. Тогда после воссоединения с Крымом Запад попытался дипломатически изолировать Россию — но тщетно.

Кто вошёл в новое правительство.Объявлен состав нового правительства России. Обороной и энергетикой будут управлять прежние министры, а вот наукой, культурой, соцзащитой - новые

ИСТОЧНИК KP.RU

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