2020-01-22T18:58:15+03:00
Спорт

Алиев и Даниелян занимают второе и третье места после короткой программы чемпионата Европы

Лидерство на турнире в Граце захватил чех Михал Бржезина
Сергей КИРИЛЛОВ
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Первым среди наших ребят на лед вышел юный Артур Даниелян. 16-летний дебютант крупных соревнованийПервым среди наших ребят на лед вышел юный Артур Даниелян. 16-летний дебютант крупных соревнованийФото: REUTERS
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После завершение карьеры Хавьером Фернандесом, европейский трон в мужском одиночном катании оказался вакантным. Вчера за него начали соревноваться 35 претендентов, трое из них из России.

Первым среди наших ребят на лед вышел юный Артур Даниелян. 16-летний дебютант крупных соревнований, который пробился в сборную благодаря второму месту на чемпионате России, прекрасно откатал свою программу и долгое время был среди лидеров.

А вот победитель московского этапа серии Гран-при Александр Самарин, наоборот, запорол свою короткую программу. Сделал 4-й лутц с ошибкой, вместо флипа пошел на четверной тулуп и упал, остался без каскада… В результате место во второй десятке и призрачные шансы на прорыв в произвольной — отставание велико.

Зато новоиспеченный чемпион России Александр Алиев не подвел. Может, не слишком здорово сделал тройной аксель, но в целом показал высокий уровень. Алиев чуть больше балла проиграл чеху Михалу Бржезине и имеет прекрасную позицию для атаки.

А еще порадовала Елизавета Туктамышева, сманившая коньки на микрофон. Лиза в состав команды не попала и работает на чемпионате комментатором Первого канала. Ее ненавязчивые замечания попадают в точку, при этом экс-чемпионка мира переживает за каждого фигуриста.

Александр Алиев не подвел Фото: REUTERS

Александр Алиев не подвелФото: REUTERS

- Не понимаю, почему так мало дали Алиеву, - расстраивалась Лиза. - В этом прыжке я не заметила недокрута, да и здесь могли дать побольше… Думаю, что завтра будет интересно, у двух наших ребят хорошие шансы на победу, - подвела черту Туктамышева.

Чемпионат Европы. Грац (Австрия). Мужчины. Корткая программа

1 Михал Бржезина (Чехия) - 89.77

2 Дмитрий Алиев (Россия) - 88.45

3 Артур Даниелян (Россия) - 84.63

4 Морис Квителашвили (Грузия) - 82.77

5 Денис Васильев (Латвия) — 80.44...

13 Александр Самарин (Россия) - 74.77

ИСТОЧНИК KP.RU

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