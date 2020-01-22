2020-01-22T18:59:03+03:00
История современности

Сергей Хрущев: «Мы жили с ней плохо и развелись лет 40 назад. Отец ее терпеть не мог...»

Сын экс-руководителя СССР Никиты Хрущева откликнулся на смерть своей бывшей жены
Александр ГАМОВ@gamov1
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Сын экс-руководителя СССР Никиты Хрущева откликнулся на смерть своей бывшей женыСын экс-руководителя СССР Никиты Хрущева откликнулся на смерть своей бывшей женыФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Во вторник, 21 января, в сети появилась информация такого содержания...

«В Москве найдена мертвой невестка Никиты Хрущева. Галину Михайловну Шумову в квартире на Ломоносовском проспекте, 18, нашел ее внук, правнук генсека. Шумова была женой сына Никиты Хрущева - Сергея, долгое время жила с ним в США, потом вернулась в Россию. Смерть 85-летней пенсионерки произошла вследствие остановки сердца, следов насилия не обнаружено...»

А как раз накануне я пытался дозвониться до Сергея Никитича, который много лет уже живет в США, в городе Провиденс. Но он трубку не поднял, и тогда я отправил ему письмо по электронной почте. Сын Хрущева мне ответил, что находится сейчас - на отдыхе, в США его нет.

Когда в сети появилась публикация о смерти Галины Михайловны Шумовой - я тут же отправил эту информацию Сергею Хрущеву - с просьбой, если это возможно, ее прокомментировать.

И вот, буквально несколько минут назад, получил от Сергея Никитича это письмо - вот что он пишет о смерти Галины Шумовой:

«Впервые услышал, но это ожидаемо, она лежала уже несколько лет. Мы жили с ней плохо и развелись лет 40 тому назад. Отец ее терпеть не мог, а мама была на ее стороне. В США она не была, всю жизнь прожила в Москве, ко мне относилась отрицательно. В США мы живем с Валентиной Николаевной Голенко, мы с поженились в 1985 году, очень счастливы. О ГМ (Галине Михайловне. - А.Г.) можете поговорить с сыном Сережей...»

Далее Сергей Хрущев сообщает место работы Сергея - это одно из учебных заведений Москвы. Пока нам с ним связаться не удалось.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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