А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане

В качестве иллюстрации к лозунгу «ловкость рук, и никакого мошенничества». Берешь в руки хрустальный шар, потом валишься бессильно на пол, трясешься пару минут и пересказываешь видения. В видении - мужик в автомобиле при шляпе.

- Ах, Вольф Григорьевич, это вы! Где вы? - кричишь в пространство, а потом Вольф Григорьевич появляется на пороге, тоже обессиленный, поскольку был в Кремле и очень устал. Но признает: ученица послала через шар четкий устойчивый сигнал, и если бы не блокировка, которую маэстро поставил в связи с особой кремлевской спецификой, то знала бы барышня все московские тайны.

Но я не Мессинг и не ученица его, я уже привыкла к битвам экстрасенсов и прочей игре наперсточников по ТВ. Там все регулярно впадают в транс, выпучивают глаза и размахивают амулетами. Чем же этот польский иллюзионист, умерший в 1974 году, настолько цепляет, что уже второй сериал его персоне посвящен? Также о нем сняты фильмы - художественные и документальные, основанные на автобиографии Мессинга.

Между прочим, автобиографию эту в 1965 году написал Михаил Хвастунов - советский журналист, когда-то основавший в «Комсомольской правде» рубрику «Клуб любознательных». Говорят, Мессинг сам выбрал себе автора, но в те годы в последний момент публикация сорвалась. Произведение называлось «Вольф Мессинг. Книга о самом себе» и, судя по данным из архивов - немецких, польских, советских, является большой красивой мистификацией. По крайней мере в той части, которая связана с пророчествами, гипнозом, раскрытием преступлений, поимками шпионов и контактами со Сталиным.

В нынешнем сериале Мессинг уже не бодр, но ездит на места силы в Чехословакию (в 1968 году! Видимо, как дополнительный танк, чтобы выбрать «меньшее из зол»), где заряжается энергией на старом еврейском кладбище и пичкает свою помощницу легендами о Големе и выступает перед публикой на гастролях под крики о русских оккупантах. А помощница эта глазами хлопает, прямо как Фрося Бурлакова в фильме «Приходите завтра», только наивность играть не получается. Она может палец по-детски в рот засунуть, порыдать, а Мессинг скажет: «Есть ответы, которые приходят сами по себе, но есть вопросы, на которые нельзя получить ответ. Так уж все устроено».

Собственно, в этом - мудрость всех шарлатанов. Поколдовать, напустить туману и сказать, что «так уж все устроено». Другой вопрос: зачем нам, зрителям, это свидетельство от Капитана Очевидность в качестве мистического открытия?

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