Сериал «Ученица Мессинга»: Кто предсказал Вторую Мировую и при чем тут Эйнштейн, Фрейд и бараний глаз

«В этом фильме будет показано, как работают гипнотизеры, а также важные периоды моей жизни — предсказания Мессинга и работа уже без него. Вольф Григорьевич говорил, что будет помогать мне и после его смерти», — так считает Ольга Мигунова, заслуженная артистка России и...ученица, как она себя называет, иллюзиониста Вольфа Мессинга.

Надо сразу подчеркнуть, что нет ни одного совместного фото Ольги и Мессинга. Говорят, что такие свидетельства были, но потерялись. Так же не существует никаких дипломов, выданных ей артистом, или собственноручных посвящений, то есть доказательств факта преемничества. Однако президент Международной Академии гипноза и эниомедицины, доктор медицинских и педагогических наук Ольга Мигунова уверяет, что именно она — последователь польского фокусника и обучилась у него дару предвидения.

КТО ТАКОЙ МЕССИНГ. ОН ПРАВДА ПРОРОК?

Нет, Вольф Мессинг не называл себя прорицателем, он был артистом и выступал в СССР перед публикой как иллюзионист с опытами по «чтению мыслей». Он бежал из Польши во время Первой мировой, работал с бродячими цирками, а потом закрепился в Советском Союзе, начал давать концерты и в итоге стал заслуженным артистом РСФСР. Однако больше всего Мессинг прославился благодаря мифологии, созданной вокруг его фигуры. Якобы он был личным гипнологом Иосифа Сталина и проходил личные тесты от вождя на профпригодность (преодолеть тройное кольцо охраны за счет мысленного внушения и проч.). Якобы проводил телепатические сеансы с Фрейдом в венской квартире Эйнштейна, и успешно выполнял задания от обоих. Якобы предсказал Вторую Мировую и даже День Победы назвал. Якобы был тайным сотрудником НКВД. И так далее. Увы, все это не подтверждается показаниями свидетелей или записями в официальных архивах.

Вольф Мессинг не называл себя прорицателем, он был артистом и выступал в СССР перед публикой как иллюзионист с опытами по «чтению мыслей»

Скорее всего, он был талантливым мистификатором и фокусником. Аттракцион с «чтением мыслей», благодаря которому Мессинг и собирал аншлаги, известен с XIX века. Суть в том, чтобы уметь улавливать идеомоторные акты – порывы к движению, которые делает человек в момент, когда напряженно представляет себе какое-либо действие. Вольф Григорьевич научился ловко вычислять эти запросы организма.

В чем не стеснялся признаваться: «Это не чтение мыслей, а «чтение мускулов». Когда человек напряженно думает о чем-либо, клетки мозга передают импульсы всем мышцам организма. Их движения мною легко воспринимаются. Допустим, что, выполняя задание, я в какой-то момент совершаю ошибку. И тут же индуктор совершенно бессознательно, помимо своей воли «сообщит» мне об этом. Его рука окажет неуловимое сопротивление, и нужно обладать большой чувствительностью, чтобы воспринять это» (Вольф Мессинг, журнал «Техника молодежи», 1961 год).

Часто Мессинг и ошибался — его коллега, фокусник-менталист Юрий Горный, подробно рассказывал, как «экстрасенс» не раз проваливал задания, но ловко выкручивался: мол, этот опыт интересен разве что научному миру, но никак не зрителям.

Ольга Мигунова, заслуже

«УЧЕНИЦА МЕССИНГА» — КТО ОНА?

— С раннего детства меня сопровождало осознание того, что внутри есть что-то выделяющее меня из ряда моих сверстников, дар, — рассказывает Ольга Мигунова, считающая себя ученицей Мессинга. — Всегда была уверенность в том, когда и о чем меня спросят на уроке, кто кого пригласит на танец или кого ждет новое знакомство. Мы с мамой пошли на концерт, который Мессинг давал в Геленджике в 1966 году. Он вышел на сцену во фраке и был очень красивый и величественный. Меня внезапно накрыли странные видения, после которых все начало шоу я мысленно твердила себе: «У него ничего не получится! Ничего не получится!». И велико ж было мое удивление, когда он подошел к моей матери прям в разгар концерта и попросил увести меня из зала, потому что лично я, девочка Оля, мешала его экспериментам. Но увести велел не далеко, потому что после сеанса мне была обещана личная встреча.

Ольга Мигунова с советскими звездами эстрадыФото: Личный архив

После беседы с Мессингом, уверяет Мигунова, их пути разошлись. Но не навсегда. Потом девушка приехала к нему в Москву, нашла квартиру и напросилась на сотрудничество. Она помогала ему тренироваться и выступать (фото нет), гладила рубашки и убирала квартиру (жена артиста Аида Рапопорт умерла в 1960 году), а он учил Ольгу экстрасенсорным способностям и секретам ремесла — каталептический мост (когда человек в трансе лежит на двух стульях, опираясь головой и пятками), «ставил биомоторику и артикуляцию зрачка», и другим фокусам. Такими шоу Мигунова зарабатывала по три рубля за концерт: в месяц доходило до 100 выступлений, так что дело было весьма выгодным. Было и есть: работа с Мессингом была настолько эффективной и плодотворной, что до сих пор Ольга Петровна продолжает ссылаться на это как на подтверждение способностей и руководит собственным платным «культурно-лечебным» центром.

Сериал «Ученица Мессинга» (Первый) во многом построен на автобиографии Мигуновой «Белый шаман» — так сначала и назывался проект. Хотя фамилию главной героини на всякий случай изменили — Мишунова, при подготовке к съемке белорусская актриса Татьяна Чердынцева («Тест на беременность-2»), сыгравшая главную роль, общалась именно с Ольгой Петровной.

В эфир выходит сериал, основанный на биографии Ольги МигуновойФото: Первый канал

И не зря!

- Когда я готовила Татьяну Чердынцеву к съемкам, я ей сказала: «Давай так. Будь осторожной во время работы над 13 и 14 сериями, - вспоминала Мигунова. - Она ответила: «Я не верю в мистику, что может что-то произойти». А однажды ночью, когда я находилась вдали от России и отдыхала в Черногории, ко мне во сне приходит Вольф Мессинг. Он спасал меня в автомобильной катастрофе. Меня разбудила внучка, я проснулась в холодном поту. После этого позвонила Татьяне, спрашиваю: «Что случилось?» Она говорит: «Ольга Петровна, я поверила в мистику, поверила в вас». Оказалось, что на съемках 13 серии Таня попала в аварию. У нее было смещение глазницы, Тане вставляли три штыря в лицо.

МИСТИКА НА ПЛОЩАДКЕ

- Съемки проходили на огромном Ловозере (село в Мурманской области), покрытом толстым слоем льда и снега, - вспоминает Татьяна Чердынцева. - Такого холода я никогда не испытывала, причем практически все смены были ночные! Несколько раз даже сдувало режиссерскую палатку, но, слава богу, никто не пострадал. Помимо испытания мурманскими холодами, мне выпало еще одно испытание — в одной из сцен мне пришлось съесть настоящий бараний глаз! Но чего не сделаешь ради искусства? В нашем фильме, кстати, еще снимался настоящий шаман из Якутии: он стучал в бубен и пел что-то на неизвестном нам языке — это завораживало и восторгало всех присутствующих. Ощущения были странные, по телу бежали мурашки... в общем, мистика!

Юная Оля знакомится с иллюзионистом Вольфом Мессингом. Артист видит в девушке задатки уникального таланта и предлагает обучиться мастерствуФото: Первый канал

О ЧЕМ СЕРИАЛ

Юная Оля (Татьяна Чердынцева) знакомится на отдыхе с иллюзионистом Вольфом Мессингом (Юрий Беляев). Артист видит в девушке задатки уникального таланта и предлагает обучиться мастерству. Так она становится ассистенткой Мессинга, а затем начинает самостоятельно выходить на сцену, демонстрируя свои способности. Спустя годы, пройдя через испытания и искушения, счастье и боль, трагедии и успех, смерть близких людей и собственные сомнения, она находит свое истинное предназначение.

«Ученица Мессинга», Первый, понедельник-четверг, 21.30