Соборность на крови

На фоне празднования Дня соборности на Украине сегодня в Донецке вспоминали погибших пять лет назад во время страшного обстрела остановки в районе Боссе. Помню, приехал тогда и не мог взять в толк, куда артиллеристы ВСУ метили, зачем? Ни позиций, ни штабов рядом.

Раннее утро, трамвайный круг, час пик - люди едут на работу, на остановке многолюдно. Мгновение!.. И вот они сидят в застывших позах, осыпанные оконным стеклом, в троллейбусе... Или лежат рядом на побитом осколками асфальте... Или догорают в дымящей машине...

И выжившие, быстро оправившись от первого шока, ходят осторожно между телами. В сознании местных уже нет суеверного почтения перед смертью, она не пугает неестественно вывернутыми суставами и выпавшими из телесной оболочки на землю внутренностями. Она больше не сакральна и не подавляет сознание своей осязаемостью. В людях бурлит только злость.

И тут на джипе подвозят взятого накануне в донецком аэропорту в плен командира 93 бригады Олег Микаца. И толпа летит к нему, перешагивая через трупы. Не из неуважения или бездушности. Просто так короче и быстрее. Человеку, не знакомому с психологией войны, это может показаться диким. Но здесь люди оценивают жизнь (и смерть) другими категориями, которые невозможно измерять «мирными» стандартами.

«Кто это сделал?» - трясут его.

«Артиллерия», - бурчит он, намеренно не уточняя, чья.

На него бросаются со всех сторон, бьют по голове, по лицу. Перед ними - живое воплощение зла, виновник их ночных кошмаров. От растерзания спасают конвойные, запихивая Микаца обратно в джип.

Позже сюда пешком, прямо от аэропорта, приведут колонну пленных «киборгов». Проведут по расколошмаченным ими улицам, мимо разбитых школ и сгоревших домов.

«Нам не нужны ваши извинения», - бросит кто-то из толпы.

А им и не нужно прощение Донбасса. Вернувшись домой Микац расскажет, что варварский обстрел Боссе был провокацией ФСБ. А «киборги», забыв об увиденном, понесут по украинским СМИ ересь о том, как Моторола пачками расстреливал пленных.

Они не чувствуют себя виноватыми, ни тогда, ни сейчас. В День украинской соборности они проводят молебен в память о погибших «героях небесной сотни». Декоммунизатор Вятрович призывает объединяться вокруг «конфликтных» героев - Бандеры и Шухевича (а кто не с нами, тот против нас). А президент рассказывает о едином украинце, который не проезжает на красный свет и не пьет за рулем. И то, и другое, и третье - так себе объединительная идея.

Единый украинец в первую очередь не накрывает артиллерийским залпом утреннюю троллейбусную остановку. И если не мучается угрызениями совести, то хотя бы сожалеет. А так, соборность на крови получается. Потому что без большой крови бывшую Украину уже не объединить. Да и не зачем. Им просто нечего сказать людям с остановки Боссе.