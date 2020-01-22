«Покиньте храм!»: Макрон накричал в Иерусалиме на израильских полицейских

Мировые лидеры стали слетаться в Иерусалим уже в среду. 23 января здесь пройдет V Всемирный форум памяти Холокоста в честь 75-летия освобождения Освенцима. Президент Франции Эммануэль Макрон решил прогуляться днем по Старому городу, включая Стену плача, и его охрана даже допускала его общение с прохожими. Как рассказали «КП» российские очевидцы, Макрон поинтересовался, откуда они прибыли, и пожал им руки.

Но закончилась такая демократичная прогулка скандалом. Вип-гость направился в базилику святой Анны в мусульманском квартале Иерусалима и возмутился попыткой израильских полицейских зайти туда же и до него.

- Мне не нравится, что вы идете впереди меня. Покиньте это место, уходите! Никто не должен никого провоцировать. У нас была замечательная прогулка. Я вам за это благодарен. Но соблюдайте правила, существующие веками. Они не изменятся при мне! - кричал он по-английски на стражей порядка. И, проталкиваясь сквозь них, проследовал внутрь.

Видео опубликовала израильская газета Haaretz.

Макрон вступил в перепалку с полицией у церкви в Иерусалиме.Аналогичный инцидент в израильском городе произошел в 1996 году с Жаком Шираком

Дело в том, что построенная в 1142 году церковь принадлежит французскому правительству и управляется католическим миссионерским обществом «Белые отцы». В свое время похожий инцидент здесь приключился и с Жаком Шираком. Тогдашний президент Франции даже грозился покинуть Израиль из-за нахождения внутри французской базилики израильской полиции.

В тот же день Макрон проявил себя еще и в неожиданном амплуа, поработав на встрече президентов Израиля и Кипра фотографом.

- Президент Макрон увидел, насколько интенсивной была наша дипломатическая деятельность, и приложил руку к документированию этого события, - поделился веселым моментом в Фейсбуке Реувен Ривлин.

На снимке видно, что Макрон стоит спиной с фотоаппаратом, а Ривлин и Никос Анастасиадис смеются в объектив.

Иерусалим.