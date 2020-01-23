2020-01-23T01:29:16+03:00
Звезды

«Шикарная женщина, красивый купальник»: Поклонники оценили фигуру Татьяны Навки на мальдивском пляже

Олимпийская чемпионка похвасталась идеальным загаром [фото]
Ирина СУХАНОВА
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Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Татьяна Навка отдыхает на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Татьяна Навка проводит отпуск на Мальдивских островах: фигуристка уже успела отлично загореть, чем не преминула похвастаться в Инстаграме. Спортсменка устроила фотосессию на пляже в белом купальнике с цветочным принтом, оттенившем золотистый оттенок ее кожи. Самыми удачными кадрами 44-летняя Татьяна поделилась на своей страничке.

- Традиционное фото в купальнике, - написала она.

На снимках олимпийская чемпионка позирует на фото мальдивских красот, демонстрируя стройную фигуру и подтянутые формы. «Шикарная женщина, красивый купальник», «С вашей кожей и фигурой не стыдно и снимки в стиле «ню» делать», «Вы красавица и умница», «Какой кайф смотреть на вас», - пишут поклонники в комментариях.

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Традиционное фото в купальнике
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В одном из постов Татьяна рассказала, почему для отпуска она раз за разом выбирает Мальдивы. Многие спрашивают ее в соцсетях: почему при ее возможностях объездить весь мир она постоянно останавливается на одном и том же курорте? В ответ спортсменка призналась: она так устает во время ледовых шоу, что в отпуске банально отсыпается и восстанавливается физически. И экзотические острова идеально для этого подходят.

- Для меня так важно после напряженного графика, где я сплю иногда по 2-3 часа в день, с тяжелыми физическими, эмоциональными и умственными нагрузками, уехать туда, где я могу отдохнуть телом, душой и сердцем, - объяснила фигуристка. - Где не надо одеваться, краситься, можно ходить в шлепанцах, читать целыми днями любимые книги, размышлять, вернуться к йоге, заряжаться солнечным светом, много плавать, соединяться с природой, провести время с семьёй и просто восстанавливаться. В первые три дня на отдыхе я просто лежу в лежку и сплю. Вот так вот, дорогие мои, и происходит выбор моего отдыха.

Спортсменка сфотографировалась в разных позах на фоне мальдивских красот. Фото: Инстаграм.

Спортсменка сфотографировалась в разных позах на фоне мальдивских красот. Фото: Инстаграм.

Вместе с Татьяной на остров приехала ее пятилетняя дочь Надя. Как и мама, девочка отдыхает после новогодних спектаклей. В ледовом шоу «Спящая красавица» Надежда играла роль главной героини в детстве. Еще до премьеры Татьяна сомневалась, хватит ли у Нади сил откатать все спектакли. Но, по словам фигуристки, девочка достойно справилась с трудностями.

- Полетели на заслуженный отдых. Больше всех счастлива Надежда. Мой маленький ангел выдержала и отработала все праздники. Горжусь! - рассказала спортсменка.

Даже на отдыхе мама с дочкой не забывают о тренировках. Татьяна занимается своей любимой йогой, изумляя мальдивский пляж стойкой на голове. А Надежда работает над растяжкой. В Инстаграме спортсменка похвасталась тем, как ее дочь садится на шпагат.

- Когда хочется повторять за мамой. Или догнать Алину Загитову, - пошутила Навка. Главное – цель.

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Когда хочется повторять за мамой Или догнать Алину Загитову
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В свои пять лет Надежда учится с утра до ночи: график ее уроков расписан по часам. Помимо фигурного катания она занимается гимнастикой, изучает английский и китайский языки и занимается другими общеобразовательными предметами — учится читать, писать и рисовать. По словам Татьяны, она не ставила целью обязательно поставить дочку на коньки — об этом еще в три года попросила сама Надя, посмотрев, как катается ее мама.

ИСТОЧНИК KP.RU

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