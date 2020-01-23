Климат Сибири изменяется из-за таяния арктических льдов

Таяние северной ледяной шапки планеты может повлиять на вечную мерзлоту и способствовать высвобождению из нее большого количества углерода. К такому выводу одновременно пришли ученые из разных стран мира, в том числе России, Великобритании и Израиля, проведя исследование процессов, происходящих в сибирских пещерах.

Вечная мерзлота охватывает почти четверть Северного полушария и способна хранить во льдах количество углерода примерно в два раза больше, чем в атмосфере. Радиоизотопные измерения показали, что период отсутствия вечной мерзлоты на этой территории продолжался примерно последние полтора миллиона лет.

Пещеры же являются мощным регистратором палеоклиматических изменений. Сталагмиты периодически росли с 1,5 млн лет до 400 тысяч лет, и их рост прекратился в последние 400 тысяч лет. В районе Ленской Ледяной пещеры на рубеже 400 тысяч лет сформировалась и оставалась стабильной до настоящего времени толща многолетнемерзлых пород. Сейчас пещеры безводны, и спелеотемы в них не растут. Это указывает на изменения, связанные с сокращением многолетнего арктического льда, что приведет к таянию вечной мерзлоты и высвобождению из нее большого количества углерода.

Таким образом, существуют несколько процессов, свидетельствующих о взаимосвязи морского льда и вечной мерзлоты. Таяние морского льда приводит к переносу значительного тепла и влаги в атмосферу, что провоцирует существенное потепление территорий Сибири.