2020-01-31T12:32:44+03:00
Общество

В России создали экологичный пластик

Материал способен разлагаться в естественной среде
Анна ГЛАДКИХ
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Российские учёные разработали материал на основе полиэтилена, который способен разлагаться в естественной средеРоссийские учёные разработали материал на основе полиэтилена, который способен разлагаться в естественной средеФото: Алексей БУЛАТОВ
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Биоразлагаемые полимеры применяются только в ограниченных областях. Основная же масса пластика не разлагается, что создает угрозу для окружающей среды.

Российские учёные из РЭУ им. Плеханова разработали материал на основе полиэтилена, который способен разлагаться в естественной среде, говорится в статье, появившейся в журнале Inorganic Materials: Applied Research.

- Материал на основе полиэтилена и природных наполнителей может разлагаться в грунте благодаря особой структуре, в которой хорошо размножаются бактерии, ответственные за биоразложение, — отмечает заведующий кафедрой химии инновационных материалов и технологий РЭУ Анатолий Попов.

В основе разработки РЭУ имени Плеханова - изменение структуры полиэтилена при помощи добавок природного происхождения, что позволяет сохранить эксплуатационные качества пластика, при этом сделав его безопасным для окружающей среды, рассказывают ученые.

Композитный материал, не имеющий аналогов в мире, ученые испытывали его в грунте. По словам соавтора исследования Елены Григорьевой, за три года нахождения в грунте масса исследуемых образцов снизилась на 20%.

В планах разработчиков дальнейшее исследование влияния факторов среды на процессы разложения и вывод технологии на рынок

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