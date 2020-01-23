Медведев и Рублев идут дальше на Australian Open

Два лучших теннисиста России Даниил Медведев (4-я ракетка мира) и Андрей Рублев (16) без проблем прошли второй круг Australin Open.

Даниил в трех сетах разобрался с испанцем Педро Мартинесом-Портеро (168). При этом Медведев за весь матч допустил лишь две двойные ошибки, в то время как в первой игре дважды запорол подачу 12 раз! Тогда российский теннисист сказал, что необходимо налаживать этот элемент игры, иначе дальше придется тяжело. Как видим, наш лучший игрок учел ошибки и набирает форму.

В третьем круге Медведев сыграет с русскоязычным австралийцем Алексеем Попыриным (96). Его родители переехали из России в Сидней, где в 2000 году и родился будущий теннисист. В первом круге Алексей прошел знаменитого француза Жо-Вильфрида Цонга, отказавшегося продолжать матч из-за травмы. Во втором без проблем прошел испанца Мунара (90).

Андрей Рублев в свою очередь уверенно переиграл японца Юити Сигута (91) — 6:2; 6:3; 7:6. В первом матче Рублев, который накануне Australin Open выиграл два турнира в Катаре и Аделаиде, выглядел не очень свежим, но теперь все встало на свои места. Андрей ждет победителя пары Гоффен/Эрбер.

Любопытно, что Медведев и Рублев по сетке встречаются в четвертьфинале, куда, мы надеемся дойдут наши подающие надежды молодые теннисисты. Правда Рублеву в четвертом круге светит матч с еще одним немецко-русским игроком Александром Зверевым (7). Его отец Александр Зверев-старший неоднократно выигрывал чемпионат СССР по теннису, а в 90-х иммигрировал в Германию, где уже родился Зверев-младший. И хотя Зверев обычно говорит на немецком, на корте, когда ничего не получается, начинает ругаться матом. Даже на своего тренера-отца.