Марш Чубарова на Крым встретит Поклонская на автозаках

Невероятно отважную акцию запланировал на 2 мая председатель запрещенного в России Меджлиса крымско-татарского народа Рефат Чубаров - «Марш достоинства в Крым», по его мнению, должен дать четкий осуждающий «аннексию» сигнал мировому сообществу. Мероприятие названо «ненасильственным сопротивлением», в рамках которого планируется «массовое пересечение границы» с полуостровом. В первых рядах будут идти представители Меджлиса, народные депутаты, западные партнеры.

Имена этих партнеров не называются. Помнится, Киев зазывал международных наблюдателей в поход через Керченский пролив, но желающих так и не нашлось. Сейчас, к слову, в Меджлисе не исключают силового прорыва границы. А дурных, среди западных партнеров, нема.

- Россия пытается всеми своими возможностями выжать крымских татар со своей земли, - уверяет Чубаров. - Для нас это угроза нашему существованию, возможно, впервые за последний период после депортации, такая очень реальная.

Очевидно, деятель Меджлиса не очень знаком с современными реалиями, в которых за последние шесть лет для крымских татар было сделано больше, чем за всю историю незалежности Украины. Но, очевидно, любая провокация на границе встретит серьезный отпор. А вот депутат Госдумы Наталья Поклонская предлагает провести для участников акции экскурсию:

- Ну, мы вас будем ждать. И после «великого» похода на Крым поможем устроить автопробег по полуострову. Для этого даже выделим праздничные автозаки и украсим их разноцветными шариками - мы так рады вас видеть! - посмеялась Поклонская.

Наталья Поклонская.Фото: Евгения ГУСЕВА

Впрочем, скорее всего «Марш достоинства» закончится «великим стоянием» за перешейком. С нарушителями границы у нас не церемонятся. Спросите у своих моряков.