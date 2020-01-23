Что на самом деле происходит с арендой Александра Кокорина в «Сочи»

Александр Кокорин, видимо, все-таки перейдет в «Сочи». Его аренде не может помешать ни главный тренер Сергей Семак, ни гендиректор Александр Медведев. Но стороны делают все, чтобы спасти лицо.

Почему все-таки Кокорина отдают «Сочи»

Возвращение Александр Кокорина должно стать для «Зенита» основным событием второй части сезона. Под девизом «своих не бросаем», с форвардом на выходе из колонии был подписан новый контракт, а потом клубные соцсети всячески показывали, что Кокорин в порядке. Но во вторник утром оказалось, что намерения Кокорина, планы Семака и задумки зенитовских менеджеров и маркетологов ничего не значат. Прошедшие две трети чемпионата породили в российском футболе более важную задачу: спасти «Сочи», занимающий 16-е место в Премьер-лиге.

«Зенит» активно решает эту задачу. СМИ писали, что «Газпромбанк» летом стал спонсором южного клуба, а потом туда перебрались восемь игроков «Зенита». Кокорин должен стать девятым. Они должны оставить олимпийский стадион «Фишт» в Премьер-лиге и не лишать третий город страны большого футбола. Это решение, видимо, принималось на таком верху, что ни главный тренер Сергей Семак, ни генеральный директор Александр Медведев сделать ничего не могут.

Зачем Семаку опальный форвард

Сергей Семак, видевший Кокорина в составе еще до Нового года, повторяет, что него рассчитывает. Не когда-нибудь, а уже весной. Роль для изголодавшегося по большой игре и набирающего форму Кокорина просматривалась заметная. До лета форвард должен был убедить Семака и руководство клуба, что он способен помочь «Зениту» даже в Лиге чемпионов.

А эта помощь не помешала бы. Потому что Дриусси посматривает в сторону Европы и Америки, есть интерес со стороны западных клубов к Азмуну, а Артем Дзюба не продлил еще контракт.

Скандал получился из-за нетерпеливости «Сочи»

Об аренде Кокорина, скорее всего, должны были объявить позже. Но все получилось загадочно и топорно. Узнав о выходе вопроса по Кокорину «наверх», в «Сочи» решили сообщить о переходе форварда с максимальной срочность.

По нашим данным, в «Зените» эта поспешность коллег никому не понравилась, более того – возмутила. В Санкт-Петербурге уверены, что негативной реакции можно было бы избежать, если бы все было сделано вовремя. Во всяком случае, в неловкое положение не попал бы главный тренер команды Сергей Семак. Главный тренер все время говорил6 что Кокорин ему нужен. Когда «Сочи» объявил об аренде6 получилось, что Семак – не хозяин своему слову. Пришлось устраивать демарш и не просто выпускать Кокорина на поле в товарищеском матче, но давать ему капитанскую повязку.

Теперь Кокорина не заставляют, а уговаривают

Что дальше? «Зенит» до сих пор ничего на своем сайте не объявил. Единственный комментарий Медведева оказался предельно емким: «Да, договоренность об аренде существует». Это значит только то, что отыграть назад практически невозможно.

Но стороны, похоже, делают все, чтобы смягчить конфликт. Выступил даже владелец «Сочи» Борис Ротенберг. Он дал понять, что Кокорина не заставляют уходить в аренду, а уговаривают. «Думаю, что должны договориться. Мне кажется, здравый смысл должен восторжествовать, надеемся, что все завершится положительным исходом», – сказал Ротенберг.

Перед Семаком извинились, продлив контракт

А «Зенит» в свою очередь показывает, что никак не будет наказывать непокорного Сергея Семака за демарш. Более того, утвержден его новый контракт с клубом. «Совет директоров полностью доверяет Семаку как специалисту, решение о продлении контракта уже принято», - заявила председатель совета директоров «Зенита» Елена Илюхина. Если читать между строк, то похоже на извинения.

Все правильно. Еще один неверный шаг, еще один скандал, то можно легко получить конфликт внутри команды и на трибунах. А такие конфликты очень быстро отражаются в турнирной таблице. И пока успешный чемпионат «Зенита» мог бы быть загублен за каких-то пару дней февральских сборов.