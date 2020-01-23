2020-01-23T19:12:27+03:00
Звезды

Что побудило Полину Лазареву похудеть на 15 килограммов

29-летняя актриса выглядит так, что хоть сегодня на подиум
Татьяна ЗИМНЯЯ
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Худоба Полине действительно к лицу, она очень юная, несмотря на то, что в этом году актрисе исполнится 30 летХудоба Полине действительно к лицу, она очень юная, несмотря на то, что в этом году актрисе исполнится 30 летФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Полина Лазарева — самая молодая представительница знаменитой актерской династии (дочь актера Александра Лазарева-младшего и внучка Светланы Немоляевой) изменилась до неузнаваемости. Она похудела. И расцвела прелестно. Неподражаемо...

- Буквально растаяла за полгода. Ничего специально я не делала, - рассказала нам Полина. - Понервничала немного из-за одной непростой ситуации в личной жизни и скинула больше десяти килограммов. Но мне нравится, как я сейчас выгляжу.

Худоба Полине действительно к лицу, она очень юная, несмотря на то, что в этом году актрисе исполнится 30 лет.

В театре им.Маяковского, в котором она служит, сейчас на выпуске спектакль с ее участием «Старший сын» по пьесе Александра Вампилова. Полина Лазарева играет Нину Сарафанову. Это история о семейных ценностях. О том, как чужие люди вдруг по стечению обстоятельств становятся друг другу близкими родственниками.

Полина Лазарева — самая молодая представительница знаменитой актерской династии Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Полина Лазарева — самая молодая представительница знаменитой актерской династииФото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

- Для меня семья — главное, - призналась Полина. - Это великое счастье иметь таких родителей и таких бабушек и дедушек, как у меня. Я к ним очень привязана. Наверное, в этом есть инфантилизм, что я до сих пор не могу оторваться от семьи. Но мне так хорошо дома...

На прогон спектакля приходили мои папа и бабушка. Я очень нервничала, думала, что играю хуже всех. Но мои родственники меня похвалили, и я успокоилась. Ведь не могут два народных артиста ошибаться? (Полина смеется — Ред.). Дома мои авторитетные "репетиторы" со мной подробно разобрали весь спектакль. Иногда на сцене, да и в жизни тоже я выгляжу серьезней и строже, чем я есть на самом деле. В душе я мышонок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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