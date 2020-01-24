«Нереальная богиня»: Лобода сразила Инстаграм бесконечно длинными ногами

Светлана Лобода, как и многие звезды, отправилась отдыхать в теплые края. Певица устроила себе долгие каникулы и вместе с дочками - восьмилетней Евангелиной и годовалой Тильдой, нежится на берегу моря в окружении пальм. Где именно она отдыхает, артистка не говорит, но поклонники подозревают, что 37-летняя Лобода улетела в Мексику.

- В прошлом году я приняла решение отдыхать весь январь, - рассказала Светлана в Инстаграме. - Набираться сил на весь год, но, понежившись на солнышке 10 дней поняла, что сильно соскучилась... по работе... вернулась на недельку, отработала пару тройку концертов, и обратно мчу на солнышко, к деткам. Кайф.

Певица похвасталась бесконечно длинными ногами. Фото: Инстаграм.

На своей страничке Лобода делится фотографиями в окружении тропической зелени. На одном их снимков она идет по дорожке в белом платье с высоким разрезом, обнажившим ее нереально длинные ноги.

- Я дышу - и значит, я люблю, я люблю - и, значит, я живу, - заинтриговала певица поклонников строчками из песни Владимира Высоцкого.

В ответ Светлана получила шквал восторженных комментариев – и за любовь к Высоцкому, и за роскошную фигуру. «Богиня просто нереальная», «Ножки – огонь», «Света, вы роскошная женщина», «Все бы отдала за такие бесконечно длинные ноги», «Самая красивая», - пишут фолловеры под снимком звезды.

Поклонники подозревают, что артистка улетела в Мексику. Фото: Инстаграм.

Поклонники подозревают: чтобы быть такой худой, певица почти совсем ничего не ест. И она действительно придерживается строгой диеты. Но на отдыхе все-таки позволяет себе послабления. На одном из снимков, появившихся в ее Инстаграме, Светлана с аппетитом уплетает жареную курицу в панировке, купленную в заведении быстрого питания.

- Иногда я ем фаст-фуд, - призналась Лобода в своей слабости. – Но раз в год. И детям не даю.

lobodaofficial Я дышу - и значит, я люблю Я люблю - и, значит, я живу #в.с.высоцкий

На отдыхе Светлана публикует только снимки старшей дочери Евы. Младшую Тильду артистка не показывает. В мае девочка отметила свой первый день рождения – ей исполнился год. Певица до сих пор не раскрывает имя отца дочки, однако ходят упорные слухи, что им стал солист популярной немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. Лобода их не опровергает, и даже наоборот, всячески подогревает. Она снялась в клипе Rammstein и отметила свое 37-летие в компании Тилля.

Правда, в отпуске рядом со Светланой засветился совсем другой мужчина. Лобода запечатлела себя на пляже в компании грузинского модельера Анзора Тетрадзе (Биччолы). При этом под фото она поставила хэштег «лучшие друзья». «А как же Тиль?», - тут же отреагировали подписчики ее странички. – «Это новый жених?» Светлана, как всегда, хранит молчание и не реагирует на слухи.