В детский «Голос» не позвали Светлану Лободу. Ее заменила Полина Гагарина

Начало 2019 года в детском «Голосе» прошло под девизом «Доколе? Дайте народу правды!».

Нечестная победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, взбудоражила всю страну. И невооруженным глазом было понятно, что произошло нечто странное и дико несправедливое.

Первый канал, как мы помним, провёл серьезное расследование со специалистами по киберпреступности и аннулировал результаты голосования — они оказались сфальсифицированными. Статуэтки победителей раздали всем финалистам, но Микеллу родители на примирительный эфир не привезли.

Нечестная победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, взбудоражила всю страну. Фото Максима Ли

Теперь все будет иначе. Организаторы проекта перепаяли систему голосования: отменены звонки (назло ботам), ограничена система СМС-голосования (можно отдать не больше одного голоса за любимчика, а не 20, как раньше) и введена двухфакторная аутентификация — необходимо подтвердить выбор бесплатным ответным сообщением. Да, сборы от голосования, идущие как правило на благотворительность, значительно снизятся. Но зато есть шанс сохранить репутацию проекта.

Обновили и состав жюри. В этом году в шоу «Голос.Дети-7» наставниками стали Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

БастаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Светланы Лободы, в команде которой и пела Микелла Абрамова, в красных креслах на этот раз нет.

Несмотря на то, что Полина Гагарина работала в проекте, с детской версией шоу певица столкнётся впервые. Как мама двоих детей Полина наверняка знает, где лежит словарь общего с юными артистами языка.

Светланы Лободы, в команде которой и пела Микелла Абрамова, в красных креслах на этот раз нет

Надо признать, что после скандала с Микеллой Абрамовой интерес к конкурсу не ослабевает. В этом году заявки на участие в шоу прислали несколько тысяч детей (от 7 до 14 лет). 800 одобренных кандидатов посетили кастинг в Останкино. И чуть больше сотни из них выбрали для слепых прослушиваний, которые мы и увидим в эфире совсем скоро.

Алсу с дочкой МикеллойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Выиграть шоу «Голос.Дети-7» хотят вокалисты со всей страны. И не только: в первом этапе конкурса выступят дети из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, дер.Вешки Смоленской области, Выборга Ленинградской области, Ишима, Йошкар-Олы, Заречного Пензенской области, Калуги, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и Московской области, Новосибирска, Ногинска, Одинцово, Оренбурга, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, Череповца, а также юные вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.