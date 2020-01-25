2020-01-25T18:13:31+03:00
Телевизор

В детский «Голос» не позвали Светлану Лободу. Ее заменила Полина Гагарина

После грандиозного скандала с дочкой Алсу шоу возвращается
Егор АРЕФЬЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Несмотря на то, что Полина Гагарина работала в проекте, с детской версией шоу певица столкнётся впервыеНесмотря на то, что Полина Гагарина работала в проекте, с детской версией шоу певица столкнётся впервые
Изменить размер текста:

Начало 2019 года в детском «Голосе» прошло под девизом «Доколе? Дайте народу правды!».

Нечестная победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, взбудоражила всю страну. И невооруженным глазом было понятно, что произошло нечто странное и дико несправедливое.

Первый канал, как мы помним, провёл серьезное расследование со специалистами по киберпреступности и аннулировал результаты голосования — они оказались сфальсифицированными. Статуэтки победителей раздали всем финалистам, но Микеллу родители на примирительный эфир не привезли.

Нечестная победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, взбудоражила всю страну. Фото Максима Ли

Нечестная победа Микеллы Абрамовой, дочери Алсу, взбудоражила всю страну. Фото Максима Ли

Теперь все будет иначе. Организаторы проекта перепаяли систему голосования: отменены звонки (назло ботам), ограничена система СМС-голосования (можно отдать не больше одного голоса за любимчика, а не 20, как раньше) и введена двухфакторная аутентификация — необходимо подтвердить выбор бесплатным ответным сообщением. Да, сборы от голосования, идущие как правило на благотворительность, значительно снизятся. Но зато есть шанс сохранить репутацию проекта.

Обновили и состав жюри. В этом году в шоу «Голос.Дети-7» наставниками стали Баста, Полина Гагарина и Валерий Меладзе.

Баста Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

БастаФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Светланы Лободы, в команде которой и пела Микелла Абрамова, в красных креслах на этот раз нет.

Несмотря на то, что Полина Гагарина работала в проекте, с детской версией шоу певица столкнётся впервые. Как мама двоих детей Полина наверняка знает, где лежит словарь общего с юными артистами языка.

Светланы Лободы, в команде которой и пела Микелла Абрамова, в красных креслах на этот раз нет

Светланы Лободы, в команде которой и пела Микелла Абрамова, в красных креслах на этот раз нет

Надо признать, что после скандала с Микеллой Абрамовой интерес к конкурсу не ослабевает. В этом году заявки на участие в шоу прислали несколько тысяч детей (от 7 до 14 лет). 800 одобренных кандидатов посетили кастинг в Останкино. И чуть больше сотни из них выбрали для слепых прослушиваний, которые мы и увидим в эфире совсем скоро.

Алсу с дочкой Микеллой Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Алсу с дочкой МикеллойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Выиграть шоу «Голос.Дети-7» хотят вокалисты со всей страны. И не только: в первом этапе конкурса выступят дети из Арзамаса, Барабинска Новосибирской области, Барнаула, Белгорода, Бутурлиновки Воронежской области, Великого Новгорода, Владивостока, Владимира, дер.Вешки Смоленской области, Выборга Ленинградской области, Ишима, Йошкар-Олы, Заречного Пензенской области, Калуги, Камешково Владимирской области, Климовска, Кондрово, Красногорска, Красноярска, Ленинск-Кузнецкого, Махачкалы, Москвы и Московской области, Новосибирска, Ногинска, Одинцово, Оренбурга, Рязани, Самары, Санкт-Петербурга, Саратова, Севастополя, Сургута, Твери, Челябинска, Череповца, а также юные вокалисты из Армении, Белоруссии, Великобритании, Израиля, Канады, Казахстана, Латвия, Турции, Узбекистана, Украины и Финляндии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
«Антироссийская агония»: в Госдуме прокомментировали требование Польши о репарациях
В Шереметьево при буксировке у самолета сломали переднее шасси
Трутнев поручил разработать меры защиты жителей ДФО от коронавируса
Власти Китая предупредили об ускорении распространения коронавируса
В МИД незалежной обвинили Россию в краже истории «Украины-Руси»
МИД РФ назвал недружественным шагом высылку российских дипломатов из Болгарии
Москва сожалеет, что Токио присоединилось к модной на Западе «антироссийской шпиономании»
Фанат в футболке сборной России устроил драку на трибунах Australian Open
Минобороны: США «перехватили» российского генерала в Сирии больше года назад
Путин поручил сократить сроки оформления документов на маткапитал
Путин поручил организовать мониторинг применения закона о СМИ
Хуснуллин рассказал о необходимости реновации жилья по всей России
Китайская туристка с болезнью Альцгеймера пропала в Москве
Путин поручил проверить законность вынесенного Константину Котову приговора