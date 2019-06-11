Итог расследования финала "Голос. Дети": За дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду

Это должно было произойти в конце мая. Но аналитики международной компании Group-IB — компании, занимающейся расследованиями в сфере кибербезопасности, припозднились с итоговым отчетом по финалу шестого сезона «Голоса». Как мы помним, проект сенсационно выиграла дочь Алсу Микелла Абрамова, после чего Первый канал усомнился в правомерности такого исхода и заказал аудит специалистам Group-IB. Следственная группа из 13 человек кропотливо изучала ход и способы голосования и на первом этапе пришла к выводу, что за одного из участников (Микеллу Абрамову) поступило более 30 000 фейковых звонков и СМС.

Теперь появились результаты второго этапа расследования — заключительного.

Детальный анализ голосования, как выяснили эксперты, на обоих этапах финала (первый — голосование за три тройки, а потом голосование за тройку сильнейших) показал «нехарактерное распределение частоты голосов по времени эфира».

Разрыв в голосах у Микеллы Абрамовой и ее конкурентов достиг фантастических цифр, которых в шоу еще не было. Фото: Максим Ли

Что это значит? Как зафиксировали кибераналитики, за артиста, которому был присвоен номер для голосования 07 (Микелла Абрамова), аномально и нетипично начали сыпаться СМС и звонки. Причем, с момента выхода на сцену. Так, в первой части финала (где Микелла боролась с сильнейшими Нино Чеснер и Робертом Багратяном) за дочь Алсу поступало до 300 голосов в секунду! Будто целый стадион фанатов собрался и начал долбить по клавишам смартфонов с упорством миньонов. Для сравнения, аналогичные показатели соперников Микеллы были в три раза ниже — более 100 голосов в секунду.

Дальше поклонники Микеллы не сбавили темп. В суперфинале, куда Абрамова вышла с Валерой Кузаковым (команда Пелагеи) и Ержаном Максимом (команда Валерия Меладзе) за девочку отдавали 250 голосов в секунду.

При этом, как вычислили аналитики Group-IB, гигантское количество голосов за победительницу ушло с почти одинаковых номеров — то есть отличались они лишь цифрой на конце. Как если бы единоразово в салоне связи были куплены сотни сим-карт с почти полностью совпадающими номерами. Все эти странные номера относятся к республике Башкирия и «представляют собой списки идущих подряд телефонных номеров».

Многие прочили победу мальчику из Казахстана Ержану Максиму. Фото: Максим Ли

У киберследователей получилось вычислить 146 списков, в каждом из которых числилось до 360 похожих друг на друга номера. Всего, согласно данным Group-IB, в накрутке участвовали 9 484 номера, с которых поступило 33 175 звонков за Микеллу Абрамову.

Красный "вихрь" - это аномальное количество голосов за Микеллу Абрамову. Источник: отчет Group-IB.

Вторая волна фейковых голосов пришла из СМС. Причем это всплыло благодаря казусу: внутри более чем 8000 СМС попал одинаковый набор лишних символов - «техническая информация, содержащая дополнительный номер и время отправления». Хотя живые участники голосования никакой текст не набирают, просто отправляют цифру любимого артиста. Эта группа СМС тоже был отправлена через одного оператора и только из одного региона — на этот раз Ленинградской области.

В совокупности число фейковых звонков и СМС превысило 41 000 голосов.

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