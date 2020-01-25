В Сосновом Бору открыли крупный Волейбольный центр

Открытие самого крупного Волейбольного центра на Северо-Западе РФ не случайно состоялось именно 25 января. Новая спортивная арена в Сосновом Бору распахнула двери перед гостями в день освобождения Ленинграда от фашисткой блокады. И как отметил глава региона Александр Дрозденко, открытие нового спорткомплекса в столь знаменательную дату очень символично и радостно. Спорт -это продолжение созидания и того самого счастливого мира, за который бились те, кто не вернулся с войны.

Отметим, что строительство волейбольного центра началось в 2017 году. Он может вместить одновременно от 2,5 до 3 тысяч зрителей, оборудован в соответствии с международными стандартами и отлично подходит как для проведения волейбольных матчей международного уровня, так и для игр в других дисциплинах: гандбол, футбол, баскетбол, бокс. Новая арена станет домашней для волейбольного клуба «Динамо — ЛО».

Но это уже о спортивных буднях, а 25 января в новом центре царил настоящий праздник. С утра в спорткомплексе собрались сотни спортсменов, представителей общественных организаций, гости мероприятия. Торжественное открытие Волейбольного центра началось с парада спортивных команд области по разным видам спорта и показательных выступлений «Команды 47» сборной региона.

«Мы построили современный спорткомплекс, где можно проводить состязания по почти всем видам игровым видам спорта, кроме того, тут можно организовывать театральные, культурные, зрелищные мероприятия не только для города, но и для всего региона», отметил в своей приветственной речи Александр Дрозденко.

В свою очередь, Борис Грызлов напомнил, что Ленинградское «Динамо» занимает стабильное положение в волейбольной супер-лиге. Теперь, с появлением нового дворца спорта, «Динамо» может бороться за призовые места в чемпионате страны.

Действительно, двухэтажный волейбольный центр включает поле, которое разработано в соответствии с официальным макетом Международной федерации волейбола. А это значит, что тут могут проводиться и соревнования международного класса. На первом этаже расположены вестибюльный и медблоки, буфет, раздевалки для спортсменов, помещения для судей и проведения допинг-контроля, тренажерный зал. На втором этаже предусмотрены холлы для зрителей с пунктами продажи еды и напитков и вход на трибуны вместимостью 2,5 тысячи человек.

Открытие дворца спорта стало хорошим поводом озвучить и планы на строительство новых спортивных объектов в Ленобласти. Как заявил губернатор в 2020 году в регионе предусмотрено возведение еще 8 новых объектов: реконструкция стадиона «Спартак» в Гатчине, ремонт тренировочной площадки в поселке Рощино (1 этап: строительство крытой ледовой арены и увеличение трибун), строительство биатлонно-лыжного комплекса в поселке Шапки Тосненского района, строительство здания крытой ледовой арены в Волхове, строительство ФОК в деревне Новолисино и плавательного бассейна в поселке Аннино, многофункциональная спортивная площадка в деревне Бегуницы, строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с игровым залом в поселке Бугодощь.

«Все эти объекты строятся для того, чтобы ленинградцы еще больше полюбили спорт, занимались спортом и были здоровы», подытожил Александр Дрозденко.

К слову, чуть раньше глава региона Александр Дрозденко встретился с председателем правления «Российских железных дорог» Олегом Белозёровым, где обсудил вопрос запуска скоростных поездов "Ласточка" до Соснового бора. Чтобы болельщикам "Динамо -ЛО" было проще и удобнее добираться на матчи любимой команды. Вопрос обещает быть решен в ближайшее время.