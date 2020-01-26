Леонид Рошаль - о том, как избежать паники в связи каронавирусом в Китае: Успокойтесь и берегите себя!
Дозвониться до президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, а тем более - поговорить с ним хотя бы накоротке - очень сложно. Знаменитый врач интервью не даёт. К тому же - он много работает - на этой аудиозаписи отчетливо слышны голоса ребятишек. Судя по всему, доктор вел прием юных пациентов и у него не было ни одной свободной секунды. И все же...
Леонид Рошаль - о том, как россиянам избежать паники в связи с коронавирусом в Китае: «Успокойтесь и берегите себя»
- Леонид Михайлович, сейчас, когда из-за этого коронавируса такая паника идет, хочется услышать мнение авторитетных людей, которые хоть чем-то способны успокоить. Вот что вы можете сказать москвичам, россиянам по поводу нынешней ситуации? Понимаю, что это не ваша специализация, но вас любят, вы - авторитет.
- Я думаю, что надо сказать - успокойтесь и предохраняйтесь.
- В каком смысле?
- Ну, известная форма предохранения от болезни...
- А в характере россиян не теряться - так, чтобы - вот до паники, да?
- Я четко сформулировал. Мне неудобно сейчас говорить.
- Понял.
- Что вы поняли, сформулируйте, пожалуйста.
- Первое - не паниковать. И - второе...
- Да. И предохраняться.
- Да... в том плане, что использовать маски и так далее.
- Берегите себя. Точка. Все.
- Ну, я вот так вас и понял. Все. Спасибо...
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ИСТОЧНИК KP.RU
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