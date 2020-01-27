Что делать с элитным жильем, построенным с нарушением правил?

Госинспекции по недвижимости многие предприниматели боятся как огня. Особенно те, кто знает, что здания, в которых расположены их магазинчики, парикмахерские, автомастерские, построены по липовым документам. Помните печальную участь торговых центров «Альбатрос» и «Пирамида»? А также многих других объектов. Кто все эти хибары строил? Из каких материалов? Непонятно. Документов нет. Снесли.

Но если до недавних пор разбирали в основном всякую мелочь (баньки, стоматологические кабинеты, лавки, кафешки), то теперь вознамерились сровнять с землей целый жилищный комплекс (площадью 5326 кв. м). Он расположен в Покровском-Стрешневе, на границе природно-исторического парка «Москворецкий» (у слияния Сходни с Москвой-рекой) и называется «Лофт Ривер». Два шестиэтажных кирпичных корпуса с террасами на крышах напоминают заграничные открытки. Рядом - теннисные корты и футбольное поле. На парковке в рядок стоят немецкие и английские автомобили. На балконах за столиками сидят молодые люди в галстуках и пьют кофе. Все чисто, культурно, красиво. Как будто и не Россия вовсе. Но нет. Шаг вправо - и утыкаешься в детскую спортивную школу с посконным названием «Буревестник». Шаг влево - а там бетонный завод. «КамАЗы» рычат перед загрузкой. И месят колесами густую грязь.

МОЖНО УЗАКОНИТЬ

- А вы разве не слышали, что вас хотят снести? - спросил я сонного охранника «Лофт Ривер».

Тот не слышал. Хотя информация точная. Мне ее подтвердили в Тушинском районном суде. Именно он вынес решение о том, что жилищный комплекс построен самовольно и по закону подлежит сносу (было это еще 18 декабря 2019 года. - Авт.). Сразу после этого ответчики подали апелляционную жалобу, и через пару месяцев дело будет рассматривать Московский городской суд.

«Лофт Ривер» - райский уголок в парке «Москворецкий»... Фото: loftriver.ru

Как же получилось, что такую красоту хотят отдать под бульдозер? И можно ли вообще здесь было строить? В природоохранной зоне.

- Можно, - сообщил «Комсомолке» адвокат ООО «Лофт Ривер» Игорь Духанин. - Просто арендаторы должны взять на себя дополнительные охранные обязательства. Например, более тщательно убирать мусор. Там есть свой определенный регламент. И мы готовы его соблюдать.

...и, кажется, арендаторы уже все сделали, чтобы их оставили в покое, - и штрафы заплатили, и документы подготовили.Фото: Павел КЛОКОВ

В зданиях «Лофт Ривер» квартир официально нет (хоть и называется комплекс - жилищный). Это помещения, которые сдают в аренду под офисы. Можно там работать, художественную мастерскую организовать, например. Однако в ЖК есть и апартаменты, которые также арендуют (30% от общей полезной площади. Стоимость зависит от метража. Апартаменты 43 кв. м - 65 тыс. рублей в месяц, 53,9 кв. м - 81 тыс. руб.). Но, как подчеркивают в управляющей компании ЖК, это нежилые помещения. Строить жилье на территории природно-исторического парка нельзя. Ну а там разбери - живут в них или переночевать зашли.

- Мы перед строительством получили все необходимые разрешения, - продолжает юрист Духанин. - Хотя, по сути, это было не строительство, а реконструкция старых зданий. Шла она сравнительно долго - два года.

Как же получилось, что такую красоту хотят отдать под бульдозер? И можно ли вообще здесь было строить?Фото: Павел КЛОКОВ

Если разрешения получены - почему дома признали самостроем?

История вопроса уходит своими корнями в советское прошлое. В 1970 году в этом месте возвели на скорую руку два двухэтажных здания. Это были военные склады, которые впоследствии оказались заброшенными. Потом им нарастили еще по два этажа. Как выяснилось, незаконно (кто именно и в каком году, определить не смогли!).

Разрешения для «Лофта» получены еще восемь лет назад. Но они аннулировались. Потому что город доказал, что это самострой. Еще с советских времен. И реконструкция, на которую получали разрешения, тоже стала незаконной.

Однако есть возможность легализовать самострой. Чтобы город отказался от иска, нужно погасить долг по аренде и штраф. Первый образовался из-за того, что арендаторы, узнав про всю эту печальную предысторию, перестали платить. Это 9 миллионов рублей. А штраф положен «за изменение технико-экономических показателей». Полезную площадь во время реконструкции увеличили, а это нарушение договора аренды. За это нужно отвалить 35 миллионов рублей.

Жилищный комплекс «Лофт Ривер» построен самовольно и по закону подлежит сносу.Фото: Павел КЛОКОВ

- Все эти суммы в настоящий момент полностью погашены - деньги поступят в городской бюджет, - добавил адвокат. - Осталось только, чтобы Департамент городского имущества отозвал иск. Тогда «Лофт Ривер» пройдет экологическую экспертизу. И нас оставят в покое.

Честно говоря, трудно представить, чтобы такие симпатичные строения снесли (и что будет на их месте - пустырь и груды мусора? И кому от этого станет легче?). Да и вряд ли это случится. Точно такая же история произошла с ЖК в Духовском переулке (ст. м. «Тульская»). Только там арендаторы, чтобы сохранить свои офисы, собрали 134 миллиона рублей. И узаконили.

«ЖИВЕМ, КАК БЕЖЕНЦЫ»

Как тут не вспомнить знаменитый поселок Речник в Крылатском, вокруг которого страсти кипят уже лет пятнадцать. Несколько строений успели снести в 2010 году.

Местечко тоже весьма живописное. На берегу Москвы-реки протянулись две улицы - Верхняя и Нижняя. Перпендикулярно им идут, словно на Манхеттэне, линии - нулевая, первая, вторая... Всего шесть штук.

Жители поселка Речник исписали свои заборы такими «оберегами»: из-за застарелой путаницы с землей люди не знают, что с их домами будет завтра.Фото: Павел КЛОКОВ

Дома, как обычно, самые разные. Есть избушки на курьих ножках. А есть трехэтажные дворцы с панорамным остеклением и баньками во дворах. При этом канализации нет (почти у всех септики). Газа тоже нет (используют баллоны). Электричество вырабатывают два дизельных генератора.

- Да нам не надо никаких благ, - рассказывает житель садового товарищества «Речник» и бывший его председатель Сергей Бобышев. - Лишь бы нас наконец оформили. Для этого есть все основания.

И снова истоки уходят в славное советское прошлое. В 1956 году эти земли горожанам выделил канал имени Москвы. В помощь, так сказать, трудовому населению. Мол, сажайте картошечку, огурчики. Десять метров от воды - территория канала. А дальше уже Подмосковье и ведение Хорошевского сельсовета. Он тоже дал несколько гектаров. Свидетельство об этом имеется в отдельном документе. На территории канала поначалу строить не разрешили, а на территории сельсовета - пожалуйста. Позже закон поменялся, и возле берега тоже дозволили возводить хозпостройки. Мансарды, сараи, кладовки стали расти как грибы. Постепенно дачный поселок превратился в полноценную деревушку с постоянными жителями. Дальше - в 60-е - земля сельсовета переходит в ведение Москвы (столица расширяется). И получилось так, что часть «Речника» оказалась на городской территории, а часть земель остались в федеральном подчинении - у канала им. Москвы (та, что возле берега).

Как тут не вспомнить знаменитый поселок Речник в Крылатском, вокруг которого страсти кипят уже лет пятнадцать. Несколько строений успели снести в 2010 году.Фото: Павел КЛОКОВ

- Но договор-то с сельсоветом никто не отменял, - подчеркивает Бобышев. - Он действует до сих пор. Медведев, еще когда был президентом, обратился в Генпрокуратуру с просьбой разобраться в нашей ситуации. И тогдашний генпрокурор Чайка ответил, что «Речник» законный. Только его нужно оформить в долгосрочную аренду. В 2010 году была создана межведомственная комиссия. И резюме этой комиссии было таким же. С маленькой пометкой «Ждем распоряжения президента». И на этом все замерло.

В близлежащих окрестностях часть федеральных земель канал имени Москвы передал городу. Однако пятачок возле берега, на котором расположен «Речник», не тронул.

И так он и находится в подвешенном состоянии. Землю брали в бессрочное пользование у области, а теперь она стала городской.

- Живем, как беженцы, - говорит житель Верхней улицы Николай. - Неизвестно, что будет завтра. То ли все хорошо. То ли наоборот.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Деревне Терехово повезло меньше всех

Избушки деревни Терехово, которые так живописно смотрелись на фоне небоскребов «Москва-Сити», все-таки сносят. Сразу вспоминается фильм «Белые росы», в котором деревенских жителей переселяли в город «людям на макушки с балконов плевать». А их домишки, увы, под снос. Большой город не знает лирики.

Такая же участь постигла и жителей деревни Терехово, той самой, что на северо-западе столицы (между Филевским парком и Крылатским). Ее уже пытались сровнять с землей и построить на освободившейся территории парк развлечений со скульптурами Церетели. Избежали «счастливой» участи. Но теперь деваться уже некуда. Экскаватор орудует ковшом даже ночью.

Как объяснили «Комсомолке» в Депстрое, планировку этой территории утвердили постановлением правительства Москвы от 3 марта 2015 года. Теперь здесь будет метро, а также спортивный комплекс и ландшафтный парк.

Владельцам недвижимости назначили компенсации (дом оценивают отдельно, а за землю дают два миллиона рублей за сотку). Многие не согласны покидать жилище и судятся до последнего. Однако с каждым днем домишек в деревне становится все меньше.

КОНКРЕТНО

Что убрали за последние десять дней

- Одноэтажную пристройку, в которой располагалось отделение банка (ул. Енисейская, владение 22, корпус 2, ст. м. «Бабушкинская»).

- Строение шиномонтажа (поселение Десеновское, ТиНАО).

- Нелегальную шаурменную и коробочный склад у магазина (проезд Одоевского, владение 11, корпус 7, ст. м. «Ясенево»).

- Кирпичную будку-самострой на территории Тропаревского парка (ул. Никулинская, 11, корпус 2, ст. м. «Озерная»).

- Строение проходной на инженерных коммуникациях (ул. Молодогвардейская, владение 59, ст. м. «Молодежная»).

- Четырехэтажную гостиницу-самострой (поселение Мосрентген, СНТ «Дудкино», участок 173Б).

- Надстройку на крыше офисного здания (Высоковольтный проезд, дом 1, строение 20, ст. м. «Отрадное»).

Комментарий специалиста

Заявили гараж, а поставили многоэтажку

- К сожалению, такие печальные истории происходят у нас регулярно, - сообщил «КП» директор по риэлторской деятельности столичного агентства недвижимости Роман Вихлянцев. - И в черном списке оказываются не только маленькие объекты, но и целые бизнес-центры. В первую очередь проблема упирается в разрешительную документацию. Должны были построить одно, а на деле возвели совсем другое. Вместо гаражика пятиэтажный домик. Или на участке разрешили поставить склад хозяйственного назначения, а построили жилой комплекс. Суд в этих случаях вправе принять решение о сносе. В Подмосковье и Новой Москве такие объекты до сих пор остаются. И их пытаются даже продать. А потому при покупке надо быть осторожным. Не каждый юрист распознает самострой. Лучше нанять человека, который специализируется именно на сделках недвижимости. То есть имеет узкий профиль. Кроме этого, крупные застройщики публикуют на своих сайтах исходно-разрешительную документацию. С ней клиенту гораздо спокойнее. И в этих случаях кидалова практически не бывает.

Ну и не стоит забывать, что иногда застройка ведется на особо охраняемых территориях и в специальных зонах. Например, тех, что находятся в ведении ФСБ. Тут уже сложнее. Не всегда удается об этом узнать из открытых источников. Но в принципе, перед тем как строить, такие вещи должны обязательно согласовываться. Если не согласовали, то, скорее всего, из-за злого умысла. Или банального непрофессионализма. Лучше в любом случае воспользоваться услугами хорошего юриста.

ВОПРОС ДНЯ

Что делать с элитным жильем, построенным с нарушением правил?

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Главное - соблюдение закона. Это жилье было построено без соблюдения процедур? Ну и кто тут негодяи? Те, кто получил разрешение за взятки? Или чиновники, давшие разрешение? И вопрос - построенное мешает чему-либо? Если нет - чего бороться со зданиями? Передавать такие строения соцучреждениям - популистская идея, красивая. А люди, которые заплатили за это жилье, - они в чем виноваты?

Элина ЖГУТОВА, центр по защите семейных ценностей «Иван-чай»:

- Если жилкомплексы представляют опасность - сносить. Любое здание в природоохранной зоне нарушит экологию. Природа - на века. Если кому-то станет можно - значит, можно станет всем. Так уж у нас устроено.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Сносить построенные здания - то же, что уничтожать санкционные продукты. Они пригодны для питания? Отдайте нуждающимся! Если дом готов - сносить его неправильно!

Что делать с элитным жильем, построенным с нарушением правил?Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Вадим ДРОБИЗ, глава Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя:

- Сносить уже построенную недвижимость - не выход! Накажите того, кто давал разрешение. Но не наказывайте людей, которые там купили эти квадратные метры!

Леонид ОЛЬШАНСКИЙ, адвокат:

- Надо понимать источник любого конфликта по строительству. Большой вопрос к местным властям: куда вы смотрели вначале? Природу не трогать - раз. Следить, чтобы не начиналась стройка без комплекса разрешений, - два. И три: когда все разрешения есть - чтобы стройка соответствовала нормам.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:

- Я не знаю, насколько там все качественно построено. Если в этом смысле вопросов нет, а нарушения - на стадии выдачи разрешения, тогда отдайте комплекс под детские учреждения!

Даниил, слушатель Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM):

- Я мимо такого комплекса в Серебряном Бору с министрами-капиталистами каждый день хожу на остановку - что-то его никто не сносит...