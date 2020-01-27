Иностранные женихи - нашим девушкам: Мечтаем жениться на русской!

Вторая экономика мира нуждается в нежных женских руках. Мужская часть населения Китая, страдая от недостатка дам, умудрилась так развить экономику страны, что средняя зарплата в крупных городах в два раза выше, чем в России. Более 60 тысяч рублей!

Вот и потек ручеек наших невест в шанхаи и пекины, грозя превратиться в полноводную реку. Чтобы удовлетворить потребность, в Рунете развелось невиданное число брачных агентств, бойко торгующих женихами из Поднебесной.

Везде мне обещали суженого надежного да заботливого. Богатого. И, главное, бесплатно! (Видимо, существуют эти брачные агентства за счет «дани» от иностранных женихов.) Может, и я здесь найду свое счастье? Но стоило на горизонте возникнуть ухажерам, как пришла новость о смертоносном китайском коронавирусе (см. на < стр. 4). Дурной знак? А может, как говорят в Поднебесной, кризис - это возможность?

СУХАЯ ОДЕЖДА

Попасть в базу данных брачного агентства легко: заполняешь анкету, добавляешь фото.

Заявку на жениха я отправила в семь контор. Анкеты везде под копирку. Рост, вес, цвет глаз и волос. Была ли замужем, есть ли дети. Вредные привычки. Знание иностранных языков. Мои достоинства и недостатки. О том, кого же я хочу видеть рядом, агентство интересовалось в последнюю очередь. Хотя есть строчка «требования к партнеру».

Доступ к самому интересному - базе женихов - мне не предоставили. Выбирать себе партнершу могут только мужчины.

Первым на меня отреагировало брачное агентство из... Белгорода. Сообщение менеджера Павла стало сюрпризом - большинство свах обитают в Иркутске и на Дальнем Востоке.

- Ван, 38 лет. Живет в городе Нанкин, - докладывал Павел. - Детей и жены нет. Работает замглавы девелоперской компании. Ежемесячный доход - полмиллиона рублей (я присвистнула). Из вредных привычек: предпочитает только сухую одежду.

И что ж тут вредного?

38-летний китаец Ван заваливал меня не только рассказами о своем быте, но и снимками из командировок. Фото: Личный архив

РОЗЫ ПО ПОЧТЕ

Ван знал английский на уровне школьника. Но переписываться хотел 24 часа.

«Мечтаю жениться на русской девушке, потому что вы искренни в своих чувствах. Вы жизнерадостные, любите мужа, семью», - писал китаец.

На второй день заочного знакомства Ван обрадовал меня: в конце января он едет в Россию. Правда, о цели поездки - по любви или по делам - упорно не говорил. Зато каждый день с утра до ночи мне приходили бессмысленные уведомления: «Купил чай. Ложусь спать. Приготовил спагетти». Спасибо, хоть об интимных процедурах не докладывал.

«Ван, а если я не захочу переезжать в Китай?» - заявила я как-то раз.

«Не проблема. Хочу купить дом в Петербурге через 2 - 3 года. Мы сможем жить на две страны», - пообещал жених.

Правда, на намеки (парни, простите!) прислать букет цветов или жалобы на сломавшийся мобильник не реагировал. Тертый калач.

«Когда я приеду, красная роза будет твоей», - сыпал обещаниями Ван, щедро заваливая меня цветочками в виде смайликов.

МУЖЧИНЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ ПОМОЛОЖЕ

Через пару недель нарисовался следующий кандидат. В иркутском агентстве «Китайский муж» все было чрезмерно пафосно. Его основательница Татьяна проводила допрос не хуже комиссара НКВД.

- А вы точно не были замужем? - раз четвертый уточняла у меня сваха по видеосвязи. - А какой у вас натуральный цвет волос?

В конце Татьяна предложила мне записать видеовизитку на английском: рассказать о себе и назвать главные качества будущего мужа.

- Мне бы умного и красивого, - робко сказала я.

- И состоятельного, - напомнила Татьяна. На том и сошлись.

Ждать жениха пришлось до Нового года.

- Дэвид Чен, - представили мне ухажера. - 46 лет. Живет на Тайване. Не женат, детей нет. Учился в Англии. Сейчас работает в финансовой сфере. Ищет девушку 25 - 35 лет. Как вам кандидат? Возраст не смущает?

На фото Дэвид выглядел лет на 35. И, по словам Татьяны, был серьезно настроен на женитьбу.

Потек ручеек наших невест в шанхаи и пекины, грозя превратиться в полноводную реку.Фото: Алексей ФОКИН

MADE IN TAIWAN

- На Тайване парней больше, чем девушек. Я много лет искал жену среди своих. Китаянок на дух не переношу. Они злые, - жаловался на жизнь Дэвид. Он оказался приятным собеседником, но при любой возможности упоминал о своей ненависти к Китаю и коммунизму в целом (хотя тайваньцы - это те же китайцы, не принявшие революцию Мао).

Оказалось, богатые тайваньцы в жены берут только иностранок. Предпочтение отдают русским и украинкам. Бедные выбирают жен попроще - из Вьетнама и Китая.

- Мой знакомый специально ездил на Украину искать жену, - рассказывал Дэвид. - Ему хватило двух недель, чтобы найти себе пару. Сейчас они живут здесь.

А вот ответы Дэвида на вопрос, почему он хочет именно русскую, сводились к банальностям. «Вы красивые. Детей любите и мужа».

Но всю романтику перечеркнула любовь Дэвида к стукачеству. Стоило мне сутки не отвечать на его сообщения, как он пожаловался свахе Татьяне, что я его игнорирую.

Усугубил ситуацию спор, кто в семье должен готовить еду. Я доказывала, что неплохо и мужу иногда кулинарить, а Дэвид отстаивал место женщины у плиты. Становиться посудомойкой не хотелось. Даже предложение Дэвида оплатить мне перелет на Тайвань уже не могло спасти ситуацию.

«СЧИТАЛ СВОИ И МОИ ДЕНЬГИ»

Но счастливые истории действительно есть.

- Я шесть лет живу в Пекине. Вдруг встретила Его, - с придыханием рассказывает мне Юля, перебравшаяся в Китай из Владивостока. - Через две недели он переехал ко мне, до этого жил на окраине с мамой. Мы были идеальной парой. Он по сто раз говорил, как меня любит, обещал жениться. Были и проблемы: он оказался жутким скупердяем. Считал каждую копейку, и свою, и мою! Через 9 месяцев мы расстались. И тогда он проявил настойчивость! Сделал мне предложение, протянув кольцо, изготовленное специально для меня. Не устояла и сказала да!

Ну а я со своим китайским счастьем решила повременить. Не по мне эти уборка и готовка, которых ждут женихи из-за Великой стены.

ЗЛАЯ СТАТИСТИКА

Потому что на каждого ханьца* в Поднебесной не хватит девчат...

Разница между численностью мужчин и женщин в Китае действительно значительна. В прошлом году гендерный дисбаланс составил 30 млн человек в пользу сильного пола. Аналитики винят во всем политику «Одна семья - один ребенок», которая действовала в Китае четыре десятилетия до 2015 года. Поэтому прогноз на ближайшее будущее неутешителен: пропасть между «Ж» и «М» здесь продолжит расти. К 2030 году более четверти китайских мужчин от 30 до 40 лет рискуют остаться холостяками без шанса отыскать невесту на родине. Вот и ищут ее за границей уже сейчас.

*Самоназвание основного народа Китая.

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