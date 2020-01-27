Перо в сердце

Как про него ни скажи - гениальный, самобытный, яркий, неповторимый - все будет так, и все равно окажется мало, потому что Салтыков - писатель с поразительно въедливым взглядом на жизнь и с такой откровенностью говоривший о том таким языком, в точности своей временами даже обескураживающей, - такой во всей нашей литературе он был и остался один.

А взялся - откуда? Из древнего, дремлющего в непроходимых лесах и непролазных болотах Пошехонья. Здесь, в поместье, а точнее, попросту деревеньке Спас-Угол, владельцем которого был коллежский советник и кавалер Салтыков, и появился на свет человек, о котором вскорости заговорит вся Россия. В пять лет мальчик впервые увидел Москву, и она зачаровала его, открывшись золотыми главами, по холмам рассыпанными.

В десять лет он учится в московском Дворянском институте, потом в Царскосельском лицее, что в новой столице, никаких особых талантов вроде бы в то время не обнаруживает, и вдруг - откуда взялось - появляется в журнале его стихотворение «Лира», вскоре - несколько других стихосложений в журнале «Современник» и «Отечественные записки». Тот его «салтыковский» взгляд еще никак не обнаруживается. Пока в «Отечественных записках» не публикуется, впрочем, вторая уже повесть «Запутанное дело». Автору, между прочим, всего 21 год - тут, оборони бог, крамолы - обличений да обвинений - рассыпано по всем страницам, цензура чуть не захлебнулась, дерзновенного автора - под арест, на гауптвахту и сразу после расследования высылают на поселение в Вятку. Но пера-то у него отнять не могли.

А дальше - как понеслось: он пишет неутомимо, перо его по ходу дела острее затачивается, книги его производят шумный, бурный успех, но он и служит усердно, неравнодушно ко всем безобразиям, ему открывающимся. Его назначают вице-губернатором Рязани, и Салтыков ведет громкое дело о покупке фабрикантами Хлудовыми крестьян у мелких помещиков, ссорится напропалую с губернатором, принявшим сторону Хлудовых. Салтыкова с должности отстраняют, но и назначают вице-губернатором в Тверь, где он тоже, кстати сказать, ведет себя неуживчиво. Потому что всегда костьми ложился за справедливость. И потому, что всегда, подобно чуткому врачевателю, держал руку на болевых точках окружающей жизни. И до него, разумеется, о тех больных местах знали, но он, Салтыков, по наитию, ведомый каким-то своим чувством, нащупывал их, доискивался до первопричины болезни и врачевал - где иронической, легкой улыбкой, а где и безжалостным ланцетом в чутких пальцах хирурга. Однажды на юбилее знаменитого доктора Боткина славный едва ли не на весь мир физиолог Иван Сеченов поднялся и произнес тост за Салтыкова-Щедрина - как «за общественного диагноста». А мог добавить, что к тому же еще и хирурга-писателя.

Михаил Евграфович долго и тяжело болел - и в свои 63 года выглядел изможденным старцем. Еще и потому, наверное, что слишком близко к сердцу принимал все, что его не коснулось бы, будь он другим человеком.

Писатель известен своими хлесткими высказываниями. Тем не менее некоторые расхожие изречения все-таки только приписываются Салтыкову-Щедрину. Например:

- Разбудите меня лет через сто и спросите, что сейчас делается в России. И я отвечу: пьют и воруют.

- Если русским предоставить выбрать себе предводителя, они выбирают самого лживого, подлого, жестокого...