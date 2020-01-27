Анекдоты: Средний класс в России - это те, кто ходит в магазин со своим пакетом, но может себе позволить выбросить два верхних капустных листа
Плохая примета: приехав внезапно из командировки, позвонить лучшему другу на мобильный и услышать мелодию из-под кровати.
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Зять-хирург делает операцию тестю.
- Ты уж, родной, постарайся! - просит его тесть. - Если умру, твоя теща сразу к дочке переедет.
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Когда ты пахал по домашним делам целый день, а жена говорит просто «Молодец!» - это как при коммунистах, когда ты работал целый год как ишак, а тебе за это почетную грамоту с Марксом и Лениным.
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Как можно бросить пить в стране, где молоко дороже пива?
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На передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус»... Что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».
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В Одессе:
- Додик, а теперь - стих!
- Какой стих, Сарочка?! Ты чего!
- Додик, это глагол: теперь сел и стих!
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Однажды Герасим поймал Золотую Рыбку.
Теперь у него есть корова, лыжи с палками и груди...
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Мы поняли, что нашего сына ждет головокружительная военная карьера, после того как он сказал, сколько стоит одна сессия в университете.
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Человек состоит из воды на 80%. А мы с Василием на 90%... Потому что выпили по 10 литров пива.
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С возрастом я становлюсь все сильнее: сумку с продуктами на 3000 рублей носить все легче и легче.
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Запись в дневнике: «Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо».
ИСТОЧНИК KP.RU