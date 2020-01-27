2020-01-27T00:20:08+03:00
Анекдоты

Анекдоты: Средний класс в России - это те, кто ходит в магазин со своим пакетом, но может себе позволить выбросить два верхних капустных листа

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Плохая примета: приехав внезапно из командировки, позвонить лучшему другу на мобильный и услышать мелодию из-под кровати.

* * *

Зять-хирург делает операцию тестю.

- Ты уж, родной, постарайся! - просит его тесть. - Если умру, твоя теща сразу к дочке переедет.

* * *

Когда ты пахал по домашним делам целый день, а жена говорит просто «Молодец!» - это как при коммунистах, когда ты работал целый год как ишак, а тебе за это почетную грамоту с Марксом и Лениным.

* * *

Как можно бросить пить в стране, где молоко дороже пива?

* * *

На передаче «Самый умный» на вопрос: «Морковка, лук, картошка, «Лексус»... Что лишнее?» - пятиклассник Изя ответил: «Морковка, лук, картошка».

* * *

В Одессе:

- Додик, а теперь - стих!

- Какой стих, Сарочка?! Ты чего!

- Додик, это глагол: теперь сел и стих!

* * *

Однажды Герасим поймал Золотую Рыбку.

Теперь у него есть корова, лыжи с палками и груди...

* * *

Мы поняли, что нашего сына ждет головокружительная военная карьера, после того как он сказал, сколько стоит одна сессия в университете.

* * *

Человек состоит из воды на 80%. А мы с Василием на 90%... Потому что выпили по 10 литров пива.

* * *

С возрастом я становлюсь все сильнее: сумку с продуктами на 3000 рублей носить все легче и легче.

* * *

Запись в дневнике: «Ваш сын сегодня опять дрался на перемене. Я поставила на него и выиграла 50 рублей. Спасибо».

ИСТОЧНИК KP.RU

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