«Химия опыта»: Актуальные знания помогают реализоваться людям серебряного возраста

Возраст не помеха

Даже если вам немного за 40, 50 и даже 60 лет, - это не препятствие для получения новых знаний и навыков. Тем более сейчас, когда пенсионный возраст повысили и необходимо как можно дольше оставаться востребованным на рынке труда. Именно для этого «Тольяттиазот» - крупнейший производитель аммиака в России - уже второй год проводит программу «Химия опыта». Она направлена на развитие персональных и профессиональных навыков людей предпенсионного возраста.

- У нас много проектов, в том числе и социальных, направленных на развитие нашего родного города. Есть проекты для молодежи, для детей. А «Химия опыта» рассчитана на людей старшего возраста, - рассказывает заместитель генерального директора, директор по связям с общественностью ЗАО Корпорация «Тольятти- азот» Юлия Петренко. По мнению руководства предприятия, «Химия опыта» поможет людям от 45 лет и старше легче интегрироваться в современные экономические условия и, может быть, даже открыть собственное дело.

- Наш проект задумывался как моральная и интеллектуальная помощь людям старшего поколения, которые в связи с повышением пенсионного возраста должны быть активными как можно больше. Сейчас и молодым непросто, что уж говорить о пожилых. При этом у них огромный жизненный и профессиональный багаж. Поэтому наш проект и называется «Химия опыта»: на опыт людей, как катализатор, добавляются актуальные знания и получается совершенно новый удивительный результат. Мы хотели открыть жителям города и области новые горизонты, показать, что на пенсии жизнь только начинается, - продолжает Юлия Петренко.

Самая интересная часть обучения - практическая!Фото: Александра БЕЛОВА

«Не хотим стоять на месте»

Первый выпуск состоялся полгода назад. Почти 50 человек предпенсионного возраста в течение пяти месяцев изучали английский язык, осваивали компьютеры, постигали основы менеджмента и предпринимательства. А семь мастер-классов приглашенных экспертов в разных отраслях смогли посетить не только участники программы, но и все заинтересованные горожане. Кстати, ни один из «учеников» не отсеялся в процессе обучения, а это значит, программа действительно востребована и своевременна. И отзывы тольяттинцев это подтверждают.

- Сейчас я - резидент бизнес-инкубатора: моя компания занимается управлением проектами в самых разных сферах. Здесь (на «Химии опыта») я получил немало полезной информации, которая позволила по-новому и более эффективно выстраивать работу. И, заметьте, бесплатно, - делится впечатлениями участник пилотной программы «Химия опыта» Александр Яштынгин. Именно это - возможность применить актуальные навыки и знания в своей профессиональной деятельности - и является главной задачей образовательной программы для людей старшего возраста. Поскольку пилотный проект оказался удачным, было принято решение не останавливаться.

- Мы убедились, что представители серебряного возраста, пройдя дополнительное обучение, становятся действительно незаменимыми сотрудниками у себя в компании, - говорит заместитель директора по управлению персоналом ЗАО Корпорация «Тольяттиазот» Иван Гуренков. - Программа действительно нужная и важная: она имеет практическую направленность и результат. Поэтому она будет продолжаться и, возможно, станет традиционной.

Второй сезон «Химии опыта» стартовал в Тольятти в преддверии Нового года. Желающих поучаствовать в нем немало. На этот раз программа рассчитана по полгода.

- Все очень быстро развивается в нашем мире, и мы тоже не хотим стоять на месте! - уверена Элина Зайкова. - Очень хочется что-то в жизни менять, в том числе и работу. Если долго делаешь одно и то же, становится неинтересно, пропадает желание возвращаться в свой офис, в свой коллектив. К тому же подрастает внучка, и мне очень хочется ей соответствовать: быть прогрессивной бабушкой. А это значит, нужно увлекаться не только работой, но и чем-то другим. Найти себя - с этой целью мы, наверное, и участвуем в проекте «Химия опыта».

Сделали выводы

Готовясь ко второму сезону «Химии опыта», организаторы учли мнения и отзывы участников первого. Образовательная программа была скорректирована. И если первый сезон был, скорее, экспериментом, то второй приготовил слушателям целый комплекс методик, проверенных на практике.

- Мы теперь точно знаем, что интересно тольяттинцам, а что не очень, что пригодилось выпускникам в жизни, в работе, а что было бесполезным, - объясняет доцент кафедры менеджмента высшей школы бизнеса МГУ Марина Маркова - один из координаторов и методистов «Химии опыта». - Программу мы переработали, учли все замечания и пожелания. Например, был очень большой блок, посвященный проблемам менеджмента. И оказалось, что создание собственного дела или изучение английского языка слушателям намного интереснее и нужнее, чем навыки управления крупным бизнесом. Эти знания по-прежнему доступны, но теперь - в рамках консультации с экспертами.

В Тольятти стартовал уже второй сезон образовательной программы для людей старшего возраста.Фото: Александра БЕЛОВА

Программа, у которой нет аналогов

Мастер-классы, семинары и встречи с экспертами из Москвы, по окончании обучения - экзамен. Слушатели должны защитить групповой или индивидуальный проект или представить план своего собственного развития в рамках компании. К этому их готовят лучшие московские преподаватели.

- Обучение предметное - мы не даем сухую теорию, мы даем действительно практические навыки, которые позволят «раскрутить» собственный бизнес с нуля. Наши слушатели легко смогут создать и страничку собственного проекта в интернете, научатся работе с видеоредакторами. Более того, они получают серьезные навыки в сфере управления проектами, создания карьерных портфолио, - рассказывает еще один координатор проекта, предприниматель, бизнес-ангел Дмитрий Коваленко. И добавляет: проектов, подобных «Химии опыта», нет ни в одном регионе России.

А жаль. Ведь идея синтезировать опыт, актуальные знания и молодость души - это действительно путь к успеху.