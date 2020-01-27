2020-01-27T20:54:20+03:00
Общество

Дизайнеры представили сумки - шоперы из бывших баннеров чемпионата Мира по футболу

Вчерашние отходы реинкарнировали в модные аксессуары на выставке «Фантастик пластик»
Анна ГЛАДКИХ
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Баннеры, оставшиеся после знаковых мероприятий, могут стать чем - то полезным. Фото:vk.com/polyarus_bagsБаннеры, оставшиеся после знаковых мероприятий, могут стать чем - то полезным. Фото:vk.com/polyarus_bags
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Ежегодная выставка «Фантастик пластик» в этом году проходит в Воронеже. Основная ее идея - привлечь внимание к вопросам экологии и рассказать о том, что дизайнеры делают в этой области. Дизайнеры привезли свои работы, которые наглядно рассказывает о том, как во всем мире подходят к решению проблемы, связанной с перепроизводством пластика, а именно - создают из него предметы одежды, строительные материалы, аксессуары.

Это и дизайнерские бусы от Екатериной Лукьяновой, раньше бывшие пластиковыми бутылками, и сумки-шопперы от художницы из Северной столицы Саши Полярус, совсем - недавно баннерами Чемпионата мира по футболу, и многое другое. Однако, на экспозиции представлены примеры работ не только российских дизайнеров, но и их зарубежных коллег. Помимо изучения экспонатов посетители смогут послушать лекции от авторов идей, представленных на экспозиции.

На торжественном открытии присутствовали как дизайнеры и архитекторы, так и люди, далекие от этих направлений, но для которых не безразличны проблемы экологии - студенты, родители с детьми.

«Эта выставка, несмотря на ее игривое название, о серьезных проблемах, о вопросах экологии и о том, что дизайнеры делают в этой области, - отметила куратор выставки Ольга Дружинина. - В России все большее внимание уделяется этому вопросу, для нас важно показать, что же делается. Свойства повторно использованного пластика, конечно, зависят от того, как его собирать. При правильной переработке раздельно собранного пластика он абсолютно не теряет своих свойств, его можно использовать огромное количество раз».

Руководитель же проекта Олеся Конорева рассказала, что идея выставки возникла после знакомства с работами голландских дизайнеров в этом направлении.

«Здесь кладезь идей, потому что молодым, создающим окружающую среду, всегда хочется чего-то нового, необычного. Если в области художественных стилей мы испытываем дефицит инноваций, то в области материала - здесь необъятное поле для фантазии. Возможности очень рациональны: не выбрасывать, не искать, не тратиться на разработку новых материалов, а, наоборот, очищать окружающую среду от мусора и придавать ему эстетически новые свойства», - рассказал член Союза архитекторов и Союза дизайнеров Евгений Барсуков.

Выставка проходит в Воронежском муниципальном выставочном зале и продлится по 7 февраля.

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