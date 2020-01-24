«Красная машина» набирает скорость!

Победа наших юных хоккеистов в Швейцарии стала главным спортивным событием последних недель. Разгромив всухую американцев в финале, наша команда ещё раз доказала – все разговоры о том, что сегодняшний российский хоккей находится в кризисе и у него нет будущего – полная ерунда!

Как известно, «хоккей в России больше чем хоккей». В этой шутке есть большая доля истины. Так сложилось исторически, что за баталиями на ледовой арене с напряжением следит, без преувеличения, вся страна. И даже люди в обычной жизни, мало интересующиеся спортом, в дни, когда играет наша сборная, вливаются в многомиллионную армию болельщиков. Все от фермера до Президента уверены – слава российского хоккея была, есть и будет предметом национальной гордости!

В общем-то, сдержанный на выражение эмоций Владимир Путин на недавней встрече со студентами в центре «Сириус» не мог скрыть своей радости от отличной игры нашей сборной:

-Так убедительно выиграли. Красиво мальчишки играли, очень красиво, - отметил Путин.

Уверен, что в день финальной встречи с командой США, отложив все дела, Президент также волновался и переживал, как и миллионы россиян от Калининграда до Петропавловска Камчатского.

Победное «серебро»

Однако, сегодня, когда наша победа стала уже фактом истории, давайте, попробуем отвлечься от радостных эмоций и проанализируем, что же означает эта олимпийская золотая медаль для нашего хоккея и для российского спорта в целом.

Нельзя не отметить, что впервые в истории одна страна является действующим олимпийским чемпионом как на взрослом, так и на юношеском уровнях.

Начнём с недавнего прошлого. Конечно, очень обидно, что на молодёжном чемпионате мира, российская сборная проиграла в финале канадцам, хотя по мастерству, натиску и желанию превосходила команду родоначальников хоккея.

Обидно? Ещё как… Но, давайте не будем забывать, что хоккей – это прежде всего игра. И «серебро» Молодежного чемпионата мира-2020 – это отнюдь не утешительный приз. Не будем забывать, что на пути к финалу мы оставили позади, таких грандов мирового хоккея, как чехов, шведов, финнов… Играли талантливо и уверенно. Продемонстрировали собственный стиль, который во всём мире называют «Красная машина»!

Своеобразный реванш за своих товарищей взяли наши хоккеисты на Юношеской Олимпиаде, где в первом матче группового этапа победили Канаду — 6:2! Сколько удовольствия подарили ребята болельщикам!

Именно этот вновь приобретённый стиль игры даёт нам все основания надеяться, что российский хоккей приобрёл новое дыхание. Что на смену Илье Ковальчуку, Александру Овечкину, Евгению Малкину, Дмитрию Орлов, Владимиру Тарасенко, Евгению Кузнецову, Никите Зайцеву, Артемию Панарину приходит новое поколение, готовое в ближайшее время ворваться в элиту мирового хоккея. И показательно, что на вопрос кого хочется особенно отметить на чемпионате мира и Олимпиаде, затрудняешься с ответом.

Фото: Пресс-служба Федерации Хоккея России

Не слоган, а программа!

Но вернёмся к тому яркому атакующему стилю игры, который продемонстрировала российская молодёжная сборная. После Чемпионата мира и Олимпиады стало очевидно – «Красная машина» - это не просто эффектный слоган для кричалок болельщиков. Это долгосрочная программа, которая работает в российском хоккее и, как мы видим, даёт прекрасные результаты.

Давайте вспомним – несколько лет назад Федерация хоккей совместно с Министерством спорта презентовали стратегию воспитания молодых хоккеистов. Многие хоккейные специалисты, так называемой «старой закалки», восприняли начинание с известной долей скептицизма. Как оказалось совершенно напрасно…

На сегодняшний день комплексная программа внедрена в более, чем 600 детско-юношеских школах по всей России. Она включает в себя целый комплекс задач – от единой методической базы подготовки юных хоккеистов до создания современной хоккейной инфраструктуры.

Глава штаба сборной и идейный вдохновитель «Красной машины» вице-президент Федерации хоккея Роман Ротенберг считает, что новая стратегия позволит нам в кратчайшие срок воспитать новое поколение российских хоккеистов, ни в чём не уступающих сегодняшним звёздам мирового уровня. Победа молодёжной сборной на Олимпиаде в Лозанне подтверждает – его прогнозы уже сегодня становятся реальностью. «Красная машина» набирает скорость и её не остановить!

Матчи сборной России на Юношеских олимпийских играх-2020 в Лозанне

• Групповой этап: Канада — 6:2

• Групповой этап: Дания — 9:0

• Полуфинал: Финляндия — 10:1

• Финал — США — 4:0

Итоговое положение: 1. Россия. 2. США. 3. Канада. 4. Финляндия. 5. Швейцария. 6. Дания.