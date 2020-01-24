Росгвардия показала уничтожение изъятого оружия

Росгвардия показала работу специального цеха отдельной дивизии оперативного назначения имени Феликса Дзержинского, где организовано уничтожению оружия. Специалисты мастерской за день уничтожили 300 винтовок, ружей и пистолетов. Как пояснили в Росгвардии, уничтожению подлежат охотничьи ружья, добровольно сданные владельцами, и оружие изъятое у преступников, которое подлежат уничтожению по решению суда.

- В Росгвардии уничтожение оружия и патронов производится в 33 ведомственных специализированных мастерских в присутствии технической комиссии и представителя вышестоящего органа управления. Для проведения уничтожения оружия мастерские оснащены необходимым оборудованием и обеспечены инструментами для резки и изгиба металла. Металлолом, образовавшийся в результате резки, деформации оружия и его составных частей взвешивается на весах, укладывается в ящики и опечатывается, - рассказал "Комсомолке" официальный представитель Росгвардии, генерал-майор Валерий Грибакин.

Исключением могут стать раритетные экземпляры оружия: перед уничтожением стволы осматривают специалисты-историки и дают свое заключение, что оружие не представляет исторической и культурной ценности. Если образец будет признан уникальным, его могут деактивировать и передать в музей.

По данным ведомства только в 2019 году в мастерских Росгвардили под распил попало 152 тысячи единиц оружия и 2,8 миллиона патронов разных калибров. На переплавку было отправлено 197 тонн оружейной стали, стоимость которой (после уплаты всех положенных налогов) превысила 3 миллиона 267 тысяч рублей, которые были обращены в доход Российской Федерации.

СПРАВКА "КП"

Подразделениями лицензионно-разрешительной работы территориальных органов Росгвардии обеспечивается контроль почти за 4 млн (3 873 797) владельцами и лицами, получившими разрешения на хранение, хранение и ношение оружия, в пользовании которых находится более 6,6 млн. ед. оружия, 20,5 тыс. частными охранными организациями (из них 6,9 тыс. используют в своей уставной деятельности 75,4 тыс. ед. служебного оружия), 670,1 тыс. частными охранниками, а также 927 частными детективами.

В 2019 году за нарушения, выявленные в ходе проверок и других мероприятий, изъято 181,1 тыс. единиц гражданского оружия.

Росгвардия показала уничтожение изъятого оружияФото: Александр БОЙКО