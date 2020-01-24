Диетолог назвала три полезных продукта, которые могут навредить вашему организму

Продукты, которые большинство из нас считает полезными для здоровья, могут оказаться опасными и даже серьезно навредить! Об этом рассказала диетолог Даниэла Крейн, специалист по питанию баварского потребительского центра.

Так, например, в список попали овощи - в частности, помидоры. Причем не свежие, а консервированные. Считается, что в консервированном виде томаты даже более полезны, чем только что из теплицы — в них больше антиоксидантов, которые укрепляют иммунную систему и снижают риски развития рака.

- Проблема консервированных продуктов в самой банке, - объяснила диетолог. - Внутреннее покрытие банки содержит вещество бисфенол А. Он попадает в еду, и в небольших дозах в этом нет ничего страшного. Но когда мы питаемся консервами постоянно, бисфенол А может накапливаться в организме. И может спровоцировать гормональный дисбаланс и другие проблемы со здоровьем.

С осторожностью стоит относиться и к рыбе, например, к тунцу (его очень любят сторонники здорового образа жизни и правильного питания). Но кроме полезных жирных кислот и омега-3, которыми он богат, в нем может накапливаться ртуть. И чем старше рыба - тем больше. Проблемы могут возникнуть и с лососем искусственного разведения: для выращивания рыбы используются антибиотики и пестициды.

- Еще один продукт, которым не стоит злоупотреблять — это обычный белый рис, - отмечает Даниэла Крейн. - В белом рисе почти нет полезных микроэлементов, зато может присутствовать мышьяк. Лучше заменить этот продукт бурым или диким рисом, в котором много полезной для пищеварения клетчатки, витаминов и минералов.