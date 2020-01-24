Учителей хотят обязать хранить в тайне информацию об особенностях и заболеваниях учеников

Наряду с медицинской и адвокатской тайной в российском законодательстве может появиться еще одна - педагогическая. С таким предложением на днях выступили эксперты правительственного координационного совета Десятилетия детства в России. Учителям и воспитателям запретят разглашать личные данные ребёнка, которые касаются его диагнозов и особенностей развития.

- С точки зрения профессиональной этики, педагогическая тайна существует уже давно, - уверена Любовь Духанина, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ “Равные возможности – детям”. - Педагог, искренне любящий детей и профессионально относящийся к своей работе, никогда не поставит ребенка под удар, разглашая его личную информацию.

Зачем же тогда этическую норму решили утвердить законодательно? Тем более, что названия диагнозов и специфические особенности детей – это их персональные данные, которые и так по закону не подлежат разглашению.

Дело в том, что инклюзивных классов и школ, то есть тех, где дети с особенностями здоровья учатся наравне с обычными, становится все больше. И особенные дети часто становятся причиной, как минимум, неоднозначного отношения и насмешек. А то и полноценной травли.

- Бывают и противоположные случаи, когда объяснение особенностей поведения или внешнего вида ребенка способствует принятию его сверстниками, - уточняет Любовь Духанина.

Это, например, касается алопеции, при которой происходит полное или частичное выпадение волос. И именно рассказ взрослых о том, почему одноклассник внезапно полысел, помогает снизить напряженность в классе.

Вообще же, по данным опроса родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, который провёл ОНФ в 68 регионах России, в школах и детсадах очень не хватает педагогов, которые умеют работать с особенными детьми. Недостаток таких специалистов отмечают 6 из 10 родителей детсадовцев и половина родителей школьников.

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