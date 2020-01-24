2020-01-24T14:30:09+03:00
Общество

Учителей хотят обязать хранить в тайне информацию об особенностях и заболеваниях учеников

В школах и детсадах очень не хватает педагогов, которые умеют работать с особенными детьми
Ксения КОНЮХОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Наряду с медицинской и адвокатской тайной в российском законодательстве может появиться еще одна - педагогическая.Наряду с медицинской и адвокатской тайной в российском законодательстве может появиться еще одна - педагогическая.Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Наряду с медицинской и адвокатской тайной в российском законодательстве может появиться еще одна - педагогическая. С таким предложением на днях выступили эксперты правительственного координационного совета Десятилетия детства в России. Учителям и воспитателям запретят разглашать личные данные ребёнка, которые касаются его диагнозов и особенностей развития.

- С точки зрения профессиональной этики, педагогическая тайна существует уже давно, - уверена Любовь Духанина, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Госдумы РФ, координатор проекта ОНФ “Равные возможности – детям”. - Педагог, искренне любящий детей и профессионально относящийся к своей работе, никогда не поставит ребенка под удар, разглашая его личную информацию.

Зачем же тогда этическую норму решили утвердить законодательно? Тем более, что названия диагнозов и специфические особенности детей – это их персональные данные, которые и так по закону не подлежат разглашению.

Дело в том, что инклюзивных классов и школ, то есть тех, где дети с особенностями здоровья учатся наравне с обычными, становится все больше. И особенные дети часто становятся причиной, как минимум, неоднозначного отношения и насмешек. А то и полноценной травли.

- Бывают и противоположные случаи, когда объяснение особенностей поведения или внешнего вида ребенка способствует принятию его сверстниками, - уточняет Любовь Духанина.

Это, например, касается алопеции, при которой происходит полное или частичное выпадение волос. И именно рассказ взрослых о том, почему одноклассник внезапно полысел, помогает снизить напряженность в классе.

Вообще же, по данным опроса родителей детей с ограниченными возможностями здоровья, который провёл ОНФ в 68 регионах России, в школах и детсадах очень не хватает педагогов, которые умеют работать с особенными детьми. Недостаток таких специалистов отмечают 6 из 10 родителей детсадовцев и половина родителей школьников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Школьница во время приступа просила отпустить ее выпить таблетку, а учитель стал при всех обсуждать диагноз

Отношения учеников и учителей давно вышли за пределы классов. О конфликтах говорят и пишут в соцсетях, в сети множество роликов, в которых педагоги показаны с неприглядной стороны - столько же, сколько с диким поведением самих учеников, а иногда и родителей. В Астрахани втянутыми в сложную ситуации оказались девятиклассница и учитель биологии. Заявление на имя директора школы №30 города Астрахани с просьбой разобраться многодетная астраханка Ирина направила по электронной почте и опубликовала в соцсетях. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Российским школьникам необходимы задачники по финансовой грамотности
Об этом заявила главный редактор издательства «Просвещение» Надежда Колесникова, выступая на экспертной дискуссии, посвященной финансовой грамотности как одному из инструментов преодоления бедности
Омбудсмен в сфере образования: Заморозить стройку детсада проще, чем ввести в строй!
Амет Володарский прокомментировал слова Президента о том, что из построенных 78 тысяч яслей в строй введены около половины. А остальные - стоят без лицензий. Это при том, что потребность в яслях в стране огромная
Репетитор Илья Созонтов: «Школа – не место, где учат»
Обозреватель «КП», ведущий программы «Родительский вопрос» на Радио «Комсомольская правда» Александр Милкус отобрал самые важные отрывки эфира с известным образовательным блогером, популяризатором истории, создателем знаменитого проекта LUDI
Новости 24
Турция отправила пассажирку обратно в Китай после выявления симптомов пневмонии
Адвокат рассказал о состоянии экстрадированного во Францию Винника
В Ухани строят больницу для лечения зараженных коронавирусом
Эйфелеву башню закрыли из-за забастовки
Умер Питер Салама - исполнительный директор ВОЗ
Новый коронавирус 2020 в Таиланде: вспышки заболевания не выявлено
Порошенко пришел на допрос в Госбюро расследований
Новый коронавирус 2020 в России: на границе введен усиленный контроль
Кремль: голосование по поправкам в Конституцию - это не формальность, а выбор
Адвокаты подают международные иски по делу россиянина Винника
Более 200 научных организаций вошли в инновационный кластер Москвы
Соловьев назвал премьера Украины "вурдалаком" из-за бандеровского лозунга
Ученые воссоздали голос египетского жреца, жившего три тысячи лет назад
Двое россиян получили по 12 лет тюрьмы в США за махинации с кредитными картами
Захарова отреагировала на публикацию доклада ЦРУ о "фашисте" Бандере
"Шанс" на спасение: в России начнут продавать парашюты для эвакуации с высоток