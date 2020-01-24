2020-01-24T16:28:39+03:00
Экономика

Moody’s подтвердил кредитный рейтинг «Роснефти» на инвестиционном уровне

Рейтинговое агентство отметило генерацию денежного потока и снижение долговой нагрузки компании
Павел ЧЕРНЫШОВ
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В пятницу международное рейтинговое агентство Moody’s опубликовало новый отчет о «Роснефти». В соответствии с исследованием, кредитный рейтинг нефтяной компании сохранился на инвестиционном уровне Baa3 (долговые обязательства подвержены умеренному кредитному риску) со стабильным прогнозом. Таким образом, он соответствует суверенному кредитному рейтингу России. В настоящее время «Роснефть» напрямую и косвенно имеет кредитные рейтинги инвестиционного уровня, значения которых соответствуют кредитным рейтингам России, от всех международных рейтинговых агентств «большой тройки»: Moody’s (Baa3, стабильный), S&P (BBB-, стабильный) и Fitch (BBB, стабильный – через «Башнефть»).

В своем отчете агентство отметило сильный бизнес-профиль «Роснефти», которая считается одной из крупнейших в мире публичных нефтяных компаний по запасам и добыче углеводородов. Важным достижением российского предприятия Moody’s также назвало улучшающиеся финансовые показатели, в том числе, генерацию денежного потока, рост уровня покрытия процентных расходов и снижающуюся долговую нагрузку.

«За 9 месяцев 2019 года скорректированный Moody’s показатель долга компании сократился примерно на 1 трлн руб. Агентство ожидает дальнейшего сокращения долговой нагрузки «Роснефти», - отмечается в сообщении пресс-службы компании.

К сильным сторонам кредитоспособности «Роснефти» аналитики агентства также отнесли статус крупнейшего налогоплательщика страны, который подчеркивает стратегическую значимость компании.

По мнению аналитиков Moody’s, основными вызовами, стоящими перед «Роснефтью», являются изменяющийся налоговый режим нефтяной отрасли РФ и действующие санкции.

Обратим внимание, что международный рейтинг компании, выпустившей ценную бумагу, не может быть выше и надежнее международного рейтинга страны, в которой зарегистрирована эта компания. Как следует из отчета Moody’s, до применения дисконта к кредитному рейтингу компании из-за ведения деятельности в российской нефтегазовой отрасли оценка кредитоспособности «Роснефти» находится на уровне А3 (на три ступени выше рейтинга России; на одном уровне, например, с американскими Amazon, Baker Hughes, Boeing, ConocoPhillips немецкой Daimler, а также австрийской OMV).

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