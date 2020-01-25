Финансовые аналитики не смогли выиграть инвестиционное соревнование у коровьих лепешек

Существует расхожее убеждение, что миром правят финансовые воротилы - настоящие гении, которые предвидят, что будет и зарабатывают миллиарды, вкладывая деньги в перспективные компании. Среди таких провидцев фигурируют Уоррен Баффет, Джордж Сорос и другие завсегдатаи первой сотни мирового рейтинга «Форбс». Однако существует и противоположное мнение. Оно заключается в том, что великие инвесторы просто баловни судьбы, которые отличаются от остальных людей только тем, что ткнув пальцем в небо случайно сорвали джек-пот.

Чтобы выяснить кто прав, а кто заблуждается, норвежская государственная телерадиовещательная корпорация NRK провела необычный инвестиционный конкурс. В нем приняли участие два биржевых маклера, два бьюти-блогера, астролог и... стадо коров. Каждой команде выдали по 10 тысяч норвежских крон (примерно 1122 доллара США) для инвестирования в акции компаний, входящих в индекс ОВХ. Это основной индекс Фондовой биржи Осло. В него включены акции 25 самых ликвидных компаний, представленных на бирже. Итоги конкурса подводились спустя 3 месяца. По условиям выигрывала та команда, чьи акции больше всего подорожали за это время.

Норвежский телеканал решил устроить состязание между профессиональными инвесторами, блогерами, астрологами и коровами. Фото: NRK

Вы спросите, каким же образом формировали инвестиционный портфель коровы? Организаторы акции придумали оригинальный способ, чтобы зафиксировать волеизъявление домашней скотины. Стадо из пяти буренок выпускали свободно пастись на лужайку, которая была разделена на 25 квадратов по числу компаний, входящих в индекс ОВХ. Через некоторое время насытившиеся пеструхи делали кучу. Если коровья лепешка оказывалась на территории участка, закрепленного за конкретной компанией, то акции этой компании брокеры покупали от имени коров. Так с помощью пахучих лепешек и был сформирован инвестиционный портфель телок.

В него вошли акции четырех компаний и предпочтение явно отдавалось энергетическому сектору:

- Aker Solutions - инжиниринговая компания, занимается проектированием, строительством и сервисным обслуживанием нефтегазовых производств.

- Equinor - крупнейшая нефтегазодобывающая компания Норвегии и Северной Европы. Контрольный пакет принадлежит государству.

- Fred Olsen Energy - компания по производству морских буровых установок для добычи нефти и газа.

- Schibsted - один из крупнейших медиахолдингов Скандинавии.

У коров процедура принятия решений более ли менее понятна и прозрачна. Астролог инвестировал из соображений, что наступил год Козы (дело было в 2016 году) и вложился в финансовую компанию, производителя продуктов питания и местного авиаперевозчика. Блогеры, ознакомившись со списком компаний входящих в индекс Фондовой биржи Осло, констатировали, что не знали ранее об их существовании. Поэтому они инвестировали деньги в Marine Harvest (компанию по производству морепродуктов), исходя их принципа, что лосось это вкусно. А так же прикупили акций Royal Caribbean (фирмы, которая занимается организацией круизов), потому что это весело. Какой логики придерживались финансовые аналитики, когда вкладывали деньги в акции, до сих пор остается загадкой.

Стадо из пяти буренок выпускали свободно пастись на лужайку, которая была разделена на 25 квадратов по числу компаний, входящих в индекс ОВХ. Фото: NRK

В итоге, астролог занял последнее место. Коровы и финансовые аналитики показали практически одинаковый результат. Инвестиционный портфель буренок зафиксировал рост 7,26% - им удалось превзойти индекс ОВХ, который прибавил 5%. Бумаги биржевых маклеров подросли на 7,28 %. А победителями стали блогеры, которые «подняли» более 10 процентов от вложенных инвестиций.

Значит ли это, что инвестициями может заниматься любой баран? Скорее всего, нет. Любая профессия кажется необыкновенно легким делом, если смотреть со стороны. Но излишне усердно поклоняться Золотому тельцу тоже не стоит.