Успеть все: расставляем праздничные приоритеты

Спойлер: выйдет намного веселее.

Новая одежда

Обновить гардероб — всегда классная идея. А кто сказал, что обязательно тратить силы и время на походы по переполненным торговым центрам? Отличная замена привычному шопингу — домашний предновогодний своп. Принесите с друзьями вещи, которые отложили на дальнюю полку, и начинайте ими обмениваться! Возможно, твое платье сядет на подругу как влитое, а ты наконец найдёшь идеальный свитер. Вдохновляйся самой актуальной палитрой оттенков, например, красивой новогодней баночкой «Боржоми»‎ — так ты точно будешь в тренде.

Онлайн-подписка на кино и сериалы

Зачем тратить бесценные выходные перед праздниками на «залипание» в экраны гаджетов? Очередной сериал никуда не денется, а зимний вайб растает на глазах — не успеешь оглянуться. Поэтому нельзя терять ни минуты: созывай единомышленников в чат и бегом на улицу. Вспомнить детство, катаясь с горки, или рассекать по льду на коньках — никогда не поздно. И помни, что развлечений на свежем воздухе гораздо больше, чем ты думаешь!

Ужин в ресторане

Вечер в ресторане? А может лучше домашняя вечеринка? Вместо неизвестной музыки — любимый плейлист, взамен ограниченному списку блюд в меню — широкая фантазия и рецепты из кухни разных стран. А компанию незнакомцев за соседним столиком заменят лучшие друзья. Согласись, #боржомить в неформальной обстановке с большой компанией намного круче.

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Новая косметика

Любимая марка на праздниках представила новую коллекцию макияжа, и ты тут же бежишь в магазин — сценарий знакомый. Но если ты бьютиголик со стажем, то наверняка знаешь, что помаду трендового цвета можно легко получить смешением оттенков, уже имеющихся в твоей огромной косметичке. Так что скорее покупай то, что ты так давно хотела и не могла решиться себе подарить. Новый год для этого лучшее время, как ни крути. К примеру, потраться наконец на пленочный фотоаппарат, который обязательно пригодится в следующем евротрипе.