Передай привет своему антиподу

У скучающей молодежи – новое поветрие. Люди ищут тех, кто живет прямо под ними, антиподов. Добавляют их в друзья в социальных сетях. И предлагают сотворить странное дело. А давай в одно и то же время ты и я встанем точно друг под другом. Так, чтобы центр Земли оказался бы точно на линии я-ты. И положим на почву кусочек хлеба. Получится, что мы сделали сэндвич, засунув Землю между хлебами. А зачем? Да по приколу. А еще – чтобы показать силу современных технологий. Лет десять назад точность определения географических координат была еще не очень высокой. Да и соцсети только разворачивались, замучаешься партнера искать, не бумажной же почтой.

На днях такую шутку провернули Этьен Науде из Новой Зеландии и какой-то чувак в очках, имя которого почему-то не раскрывается. Они предварительно наметили места, где встанут, и время. Бросается в глаза, что заводилой был Этьен: он выбрал точку рядом с домом, и удобное ему дневное время. А испанцу пришлось топать 11 километров, и для него была глубокая ночь. Придя на точку, оба еще раз уточнили координаты и встали так, чтобы оказаться друг против друга с точностью до нескольких метров. Этьен возложил на усеянный водорослями пляж здоровенный такой, русский кусман. А вот испанец слегка подкачал: накрошил, порезал хлеб на мелкие кусочки и выложил все какой-то мозаикой. Брускетту, видать, сооружал. Еще бросается в глаза, что Этьен – в шортах, а испанец закутался в шарф и теплое пальто. Этьен спортивный, поджарый, а у испанца серьга в носу – это он зря, конечно.

Интересно, что на это скажут поклонники теории плоской Земли? Очевидно же, что, когда в Новой Зеландии день, в Испании – ночь, и это как-то надо объяснить, если ты не веришь, что наша планета шарообразна. Ну, эти-то найдут объяснение, им не привыкать.

Этьен и незнакомец были не первыми. Все это придумал еще в 2006 году американский перформщик и мастер современной культуры Зе Френк, придумал и сделал: из Испании в Новую Зеландию. Но времена были еще не те. Коммуникации подводили. А вот в феврале 2018 года американец Ли Джон и некто Субаш из Индии поставили мировой рекорд: от идеи до воплощения прошло четыре часа. За это время Ли нашел партнера и они положили свои куски. И это еще Субаш долго не мог въехать, зачем это надо, а то бы еще быстрее обернулись.

А что в России? Мы взяли десять городов. Выбирали их по двум принципам: крупные, и географически разбросанные. Каждому нашли точку-антипода. Сначала хотели прямо город-антипод подобрать, да не тут-то было. Москва пролетает: под нею плещется самая середка Тихого океана. Если только Федор Конюхов выручит. А как с другими городами?

С Петербургом то же самое. Находись наши столицы на том конце света, из Москвы в Питер пришлось бы плыть. И вообще, вся европейская Россия стоит напротив океана. Даже Мурманск до Антарктиды не дотянул. А то символично было бы. А вот Владивосток с Анадырем попали уже в Атлантику. И единственный город из нашего списка, почти попавший в сушу – Иркутск. Противоточка лежит в море, но у самого чилийского берега Тихого океана. Можно в Иркутске сесть на электричку и сухопутного антипода отыскать. Правда, не факт, что там, на той стороне планеты, соцсетями пользуются. Уж очень места дикие. Огненная Земля, зимовка пингвинов.

Антиподов россияне могут поискать в довольно крупном городке Пунта-Аренас в Чили. И это реальная затея! Напротив – побережье Байкала и бурятский городок Усть-Баргузин. Там и туристы бывают, а жителям стоит подумать: может, взять Пунта-Аренас в побратимые? Конечно, если вы живете в Восточной Сибири и захотите найти антипода, может, вам повезет и найдутся еще сухопутные города и деревеньки. А зачем вам это надо – вы уж сами решайте.

СПРАВКА КП

Как найти антипода? Нет ничего проще. С помощью карты или телефона узнаете свои координаты, широту и долготу. Широта антипода – это ваша широта, только с обратным знаком, у вас северная, у него южная. С долготой чуть сложнее. Россия лежит в поясе восточных долгот. То есть наша страна располагается восточнее нулевого меридиана, который пролегает через Лондон. Значит, нужно из 180 градусов отнять вашу долготу и получить долготу антипода, но это будет западная долгота. Кстати, при царе карты Российской империи рисовали от нулевого меридиана, который проходил через Петербург, точнее, Пулковскую обсерваторию. Но после революции мы на это забили, и живем теперь по Лондону. С чужого меридиана себя меряем.