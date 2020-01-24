2020-01-24T19:37:49+03:00
Экономика

Павел Ливинский — Владимиру Путину: «Проходим без массовых отключений»

Глава «Россетей» отчитался об успешном обеспечении страны электроэнергией нынешней зимой и в целом развитии группы компаний
Павел ЧЕРНЫШОВ
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Павел Ливинский (справа): первый из глав крупных госкомпаний, кто встретился с президентом Владимиром Путиным после назначения нового правительства. Фото: Михаил Климентьев/ТАССПавел Ливинский (справа): первый из глав крупных госкомпаний, кто встретился с президентом Владимиром Путиным после назначения нового правительства. Фото: Михаил Климентьев/ТАСС
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24 января президент России Владимир Путин провел рабочую встречу с генеральным директором, председателем правления «Россетей» Павлом Ливинским. Руководитель электросетевой компании заверил главу государства, что хотя зима и преподносит некоторые сюрпризы, но проходит без массовых отключений электроэнергии.

«Мы сейчас находимся в середине осенне-зимнего периода, - отметил Павел Ливинский. - Несмотря на то что температура в европейской части России аномально теплая, хватает и аномальных явлений. Проходим без массовых отключений, справляемся. Все дежурные бригады и аварийные источники находятся в готовности. Уверен, что не подведем».

«Как год прошли?» - поинтересовался президент.

Выяснилось, что достойно. Все задачи, которые стояли в 2019 году перед группой компаний «Россети», выполнены: получена прибыль в размере 125 млрд. рублей, долговая нагрузка снижена, повышен кредитный рейтинг. За прошлый год стоимость акций электросетевого холдинга увеличилась на 80 процентов.

«Могу отметить, что наиболее тяжелая финансовая ситуация у нас была в «Россети Северный Кавказ». Понятен план выхода из убыточного состояния, - пояснил Павел Ливинский. - К 2023 году мы выведем его из убытков. Это последнее, единственное убыточное ДЗО в группе компаний «Россети». Все остальные у нас стабильно устойчивые, прибыльные».

Управленец отдельно уточнил, что проблемы в электросетевом хозяйстве также были в «Ленэнерго», но они решены еще в 2018 году.

В целом группа компаний «Россети» активно развивается. За 2019 год заключены 322 тысячи договоров техприсоединения. В целом нагрузка, а это запросы населения, бизнеса, сельскохозяйственных и промышленных предприятий, а также сферы услуг, выросла на 14,5 гигаватта.

Особое внимание руководство холдинга уделяет развитию стратегических направлений социально-экономической жизни страны. Обеспечен электроэнергией газопровод «Сила Сибири» и Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, усилена надежность электросетевой инфраструктуры в Московском регионе.

И на этом останавливаться не собираются. На 2020 год федеральная инвестиционная программа развития электросетей превышает четверть триллиона рублей!

«Основные крупные объекты – это ввод подстанции 330 киловольт в Мурманске для присоединения новых потребителей города Мурманска, это пять высоковольтных подстанций и полное завершение реконструкции и расширения систем электроснабжения Калининградской области – мы абсолютно можем работать сегодня в изолированном режиме, мы полностью себя энергообеспечиваем в случае любых нештатных и штатных ситуаций в Калининградской области. Это объекты в каждом регионе присутствия, наиболее тяжелые, сложные мероприятия, где у нас сдерживается развитие промышленности. Мы это учитываем в планах развития и в 2020 году все в срок выполняем, в том числе и второй этап по увеличению надежности Московского региона», - резюмировал Павел Ливинский.

ИСТОЧНИК KP.RU

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