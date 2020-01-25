Анекдоты: Ночью в выходные никак не можешь лечь поудобней, а утром перед понедельником, блин, как ни ляжешь - офигенно

- Как же хочется веселья, вина и безудержного ceкса!.. Девочки, вызывайте такси!

- Катя, боюсь, ты переоцениваешь таксистов.

***

В Одессе. Жена говорит мужу:

- Моня, к нам пришло много гостей, не хватает одного стула. Сходи-таки к соседям, посиди пока у них…

***

Приехал приятель из Ярославля и в разговоре сказал:

- У нас на гербе города медведь изображен, потому что в округе были дремучие леса.

На что мой сосед, родом из Владикавказа, ответил:

- А у нас на гербе белка изображена, потому что в округе четыре ликеро-водочных завода.

***

В приглашении на драники чувствуется какой-то сексуальный подтекст.

***

Если ты родился в 1980-е, вырос в 1990-е и добрался до 2020-х, то увидел 5 десятилетий, 2 столетия, 2 тысячелетия, и при этом тебе нет даже сорока лет.

***

Утверждение «Мне не в чем ходить» обычно заканчивается вопросом: «Ты меня любишь?»

***

Лектор на трибуне после двухчасовой лекции:

- У кого есть какие вопросы?

- Извините, у вас там на трибуне стакан не освободился?

***

- Так, надо носки переобуть.

- Переодеть.

- Переодеть - это когда они чистые.

***

Диалог в семье колобков:

- Дорогая, у меня с булочкой ничего не было! Я чисто случайно на нее накатился…

- Ты что, считаешь меня круглой дурой?

***

Если жена роняет вилку, то приходит ее мама, а если я - то руки из задницы!

***

Когда в правительстве говорят, что жизнь в стране налаживается, очевидно, это от слова «налажать».