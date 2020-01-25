Анекдоты: Ночью в выходные никак не можешь лечь поудобней, а утром перед понедельником, блин, как ни ляжешь - офигенно
- Как же хочется веселья, вина и безудержного ceкса!.. Девочки, вызывайте такси!
- Катя, боюсь, ты переоцениваешь таксистов.
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В Одессе. Жена говорит мужу:
- Моня, к нам пришло много гостей, не хватает одного стула. Сходи-таки к соседям, посиди пока у них…
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Приехал приятель из Ярославля и в разговоре сказал:
- У нас на гербе города медведь изображен, потому что в округе были дремучие леса.
На что мой сосед, родом из Владикавказа, ответил:
- А у нас на гербе белка изображена, потому что в округе четыре ликеро-водочных завода.
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В приглашении на драники чувствуется какой-то сексуальный подтекст.
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Если ты родился в 1980-е, вырос в 1990-е и добрался до 2020-х, то увидел 5 десятилетий, 2 столетия, 2 тысячелетия, и при этом тебе нет даже сорока лет.
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Утверждение «Мне не в чем ходить» обычно заканчивается вопросом: «Ты меня любишь?»
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Лектор на трибуне после двухчасовой лекции:
- У кого есть какие вопросы?
- Извините, у вас там на трибуне стакан не освободился?
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- Так, надо носки переобуть.
- Переодеть.
- Переодеть - это когда они чистые.
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Диалог в семье колобков:
- Дорогая, у меня с булочкой ничего не было! Я чисто случайно на нее накатился…
- Ты что, считаешь меня круглой дурой?
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Если жена роняет вилку, то приходит ее мама, а если я - то руки из задницы!
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Когда в правительстве говорят, что жизнь в стране налаживается, очевидно, это от слова «налажать».
ИСТОЧНИК KP.RU