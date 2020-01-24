2020-01-24T22:57:25+03:00
Звезды

Нырнула голой в бассейн: Наталья Рудова снялась обнаженной для мужского журнала

36-летняя звезда сериала «Татьянин день» поделилась пикантным кадром
Ирина СУХАНОВА
Поделиться:
Наталья Рудова порадовала мужчин своими формами.Наталья Рудова порадовала мужчин своими формами.Фото: Борис КУДРЯВОВ
Изменить размер текста:

Актриса Наталья Рудова приняла участие в фотосессии для мужского журнала: звезда сериала «Татьянин день» украсила собой страницы февральского номера журнала «Maxim». Одним из пикантных кадров она поделилась в Инстаграме. На снимке 36-летняя Наталья купается в бассейне полностью обнаженной.

- Ныряй, ни о чем не думай , просто плыви.. и будь свободна, - подписала она снимок, поставив хэштег «русалочка».

Наталья поделилась снимком из фотосессии в своем Инстаграме.

Наталья поделилась снимком из фотосессии в своем Инстаграме.

Фотосессия проходила на Бали, где Рудова проводила новогодние каникулы вместе со своей подругой — актрисой Настасьей Самбурской. Несколько дней назад Натальяопубликовала на своей страничке обложку журнала, на которой она предстает в черном купальнике.

Впрочем, в Инстаграме актрисы и без того постоянно появляются снимки, достойные украсить мужской глянец. Во время отдыха Рудова поделилась не менее возбуждающим сильный пол кадром, снятым на балийском пляже. На фото она сидит в бикини на лестнице спасательной вышки. На Наталье — миниатюрный купальник телесного цвета, который практически сливается с тоном ее кожи. Откровенное бикини подчеркнуло округлые ягодицы звезды, а эффектная поза позволила ей похвастаться своими формами в самом выигрышном свете.

rudovanatarudovanata
Наталья Рудова загорает на Бали
155404 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Наталья уже не впервые ездит на отдых в компании Настасьи Самбурской. Свою личную жизнь актриса тщательно скрывает и на всех отпускных фото снимается только в компании подруг. Да и в Москве на светских мероприятиях она появляется исключительно одна. Несмотря на это, ей приписывают множество романов с коллегами по съемочной площадке. Поклонники искренне считают, что такая красивая женщина просто не может быть одна, и у нее обязательно должен быть тайный бойфренд.

Своей завидной фигурой Наталья обязана строгой диете и регулярным занятиям спортом. Актриса предпочитает не совсем традиционные для женщины виды спорта — она любит бокс и регулярно поднимает штангу.

- Если я вдруг по каким-то причинам не попадаю в зал, то занимаюсь дома. У меня там есть степпер, штанга на 35 килограммов и гантели по 4 килограмма, - рассказывала Рудова в одном из интервью. - А больше всего люблю упражнения на пресс. Мне ни за что нельзя терять сноровку и расслабляться. Стоит пару недель пропустить тренировки, это тут же сказывается на фигуре.

rudovanatarudovanata
ГРЕЙТЕСЬ! Это одна из самых красивых фотосессий любимого журнала на острове Бали !
86808 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Что касается еды, то она тщательно контролирует свой рацион. Но при этом старается время от времени побаловать себя чем-нибудь вкусным, например, куском пирога или торта, потому что понимает, что иначе все равно сорвется. Зато потом она отрабатывает все съеденные калории в спортзале.

- Ты все равно съешь мороженое, на пати что-то выпьешь, не выспишься или не сходишь в зал. Нужно просто попытаться как можно дольше быть в режиме. Но не нужно себя мучить, - считает Наталья. - Все должно быть в кайф! А быть красивым — это кайф!

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Случаи с заражением коронавирусом во Франции стали первыми в Европе
В Пентагоне заявили об увеличении финансирования на разработку гиперзвукового оружия
На востоке Турции произошло землетрясение магнитудой 6,8
В МИД РФ заявили, что россиян нет среди зараженных коронавирусом в Китае
Ростуризм рекомендовал туроператорам приостановить продажу туров в Китай
Помпео отправится в большое турне по постсоветским странам
В Непале зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
"Неудачный день": В Польше рассказали о поражении Варшавы на форуме в Израиле
Стрелком, который убил шесть человек в Рот-ам-Зе, оказался 26-летний гражданин Германии
Количество заразившихся коронавирусом в Китае увеличилось до 896 человек
30 украинских городов могут остаться без отопления с 1 февраля
В Шанхае вылечили первого больного коронавирусом
В 2020 году аренда жилья в России подорожает на 10%
До конца апреля 2020 года виза в Шри-Ланку останется бесплатной для россиян
Порошенко вызвали на очередной допрос 31 января по делу об инциденте в Керченском проливе
Официальный курс евро на выходные снизился до 68 рублей
Палестина опровергла информацию о переговорах с США по "сделке века"
Эрдоган подарил Меркель декоративное зеркало и шлем
В Москве проверяют почти 300 объектов из-за информации о минировании
Чаще всего за коммуналку не платят маргиналы и состоятельные граждане
В немецком городе Рот-ам-Зе неизвестный открыл стрельбу по людям
Трек группы "Тату" получил платиновый статус в Великобритании
В 2019 году промышленное производство в Ленинградской области выросло на 4,6 процента