Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» стартовал в Москве

В Москве проходит Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». В рамках фестиваля - выставка фотопроектов и ряд просветительских мероприятий: научно-популярные лекции, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.

Ученые, экологи и фотографы со всей страны рассказывают об экологических проблемах в своих региона и обмениваются опытом их решения.

Также был организован День заповедного посольства, когда участники смогли ближе познакомиться с работой многих заповедников и национальных парков, принять участие в «Заповедном уроке», узнать о работе благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство». А сотрудники заповедников делятся опытом восстановления численности обитателей вверенных им территорий.

В этом году мероприятие проходит в Гостинном дворе и продлится до 16 февраля.