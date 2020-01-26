2020-01-27T16:41:29+03:00
Общество

Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия» стартовал в Москве

Мероприятие собрало ученых, экологов и фотографов со всей страны
Анна ГЛАДКИХ
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На фестивале сотрудники заповедников делятся опытом восстановления численности обитателей вверенных им территорийНа фестивале сотрудники заповедников делятся опытом восстановления численности обитателей вверенных им территорийФото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Москве проходит Общероссийский фестиваль природы «Первозданная Россия». В рамках фестиваля - выставка фотопроектов и ряд просветительских мероприятий: научно-популярные лекции, мастер-классы, творческие встречи, круглые столы.

Ученые, экологи и фотографы со всей страны рассказывают об экологических проблемах в своих региона и обмениваются опытом их решения.

Также был организован День заповедного посольства, когда участники смогли ближе познакомиться с работой многих заповедников и национальных парков, принять участие в «Заповедном уроке», узнать о работе благотворительного просветительского фонда «Заповедное посольство». А сотрудники заповедников делятся опытом восстановления численности обитателей вверенных им территорий.

В этом году мероприятие проходит в Гостинном дворе и продлится до 16 февраля.

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