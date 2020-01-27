Люся в стиле ню: Велосипедистка бросила спортивную карьеру ради откровенных фото в инстаграм

Словацкой велосипедистке Люсии Яворчековой пророчили головокружительную карьеру – она уже стала трехкратной чемпионкой мира по велоспорту. Конечно, но девушка и сама понимала, что может добиться еще больших высот в спорте, но в 26 лет она призадумалась – а оно надо?

Сняла кроссовки, шлем и велосипедки и решила строить карьеру в том, в чем осталась –Люсия стала моделью в стиле ню.

luciajavorcekova Спортсменка прославилась фотографиями в стиле ню

Она публикует на своей станице в инстаграм фотографии, на самых целомудренных из них бывшая спортсменка – в микрокупальнике. Она не стесняется полностью обнажаться и не отказывается от съемок в откровенной рекламе. При этом говорит, что пиар-менеджера у нее нет, всю рекламу она принимает сама.

luciajavorcekova Бывшая велосипедистка стала звездой в инстаграм

Теперь даже поисковики в Интернете выдают гораздо больше информации о Люсии Яворчековой с «натуральным пятым размером груди», чем о Люсии Яворчековой - чемпионке мира по велоспорту.

Успех от обнаженных фото сделал Люсию независимой в финансовом плане, как пишет The Sun, она вскоре смогла осуществить еще одну свою мечту – занялась музыкой.

luciajavorcekova Люссия Яворчекова стала моделью

Правда пока как диджей, но учитывая рост популярности девушки в инстаграм, не удивительно, если она вдруг запоет по примеру других моделей.

luciajavorcekova Бывшая велосипедистка прославилась откровенными фото

Люсию во всем поддерживает ее муж, даже в том, что касается публикации пикантных снимков. В браке они с 2015 года, а в 2016 году модель родила дочку Елену. Фотографии с семьей тоже встречаются на странице Люсии. Кстати, после ухода из профессионального спорта она продолжила занятия, но уже в тренажерном зале. При этом, признается, что не хочет сильно увлекаться занятиями, чтобы вдруг не потерять то, за что ее полюбили почти 1,4 миллиона подписчиков.