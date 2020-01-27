2020-01-27T14:51:21+03:00
Общество

Люся в стиле ню: Велосипедистка бросила спортивную карьеру ради откровенных фото в инстаграм

Оказалось, что зарабатывать в Сети с пятым размером бюста удобнее, чем крутить педали на соревнованиях
Юлия САЛЬНИКОВА
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У модели после ухода из спорта стало 1,4 миллиона подписчиков в инстаграмУ модели после ухода из спорта стало 1,4 миллиона подписчиков в инстаграмФото: Instagram.com
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Словацкой велосипедистке Люсии Яворчековой пророчили головокружительную карьеру – она уже стала трехкратной чемпионкой мира по велоспорту. Конечно, но девушка и сама понимала, что может добиться еще больших высот в спорте, но в 26 лет она призадумалась – а оно надо?

Сняла кроссовки, шлем и велосипедки и решила строить карьеру в том, в чем осталась –Люсия стала моделью в стиле ню.

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Спортсменка прославилась фотографиями в стиле ню
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Она публикует на своей станице в инстаграм фотографии, на самых целомудренных из них бывшая спортсменка – в микрокупальнике. Она не стесняется полностью обнажаться и не отказывается от съемок в откровенной рекламе. При этом говорит, что пиар-менеджера у нее нет, всю рекламу она принимает сама.

luciajavorcekovaluciajavorcekova
Бывшая велосипедистка стала звездой в инстаграм
33871 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Теперь даже поисковики в Интернете выдают гораздо больше информации о Люсии Яворчековой с «натуральным пятым размером груди», чем о Люсии Яворчековой - чемпионке мира по велоспорту.

Успех от обнаженных фото сделал Люсию независимой в финансовом плане, как пишет The Sun, она вскоре смогла осуществить еще одну свою мечту – занялась музыкой.

luciajavorcekovaluciajavorcekova
Люссия Яворчекова стала моделью
34237 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Правда пока как диджей, но учитывая рост популярности девушки в инстаграм, не удивительно, если она вдруг запоет по примеру других моделей.

luciajavorcekovaluciajavorcekova
Бывшая велосипедистка прославилась откровенными фото
137604 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Люсию во всем поддерживает ее муж, даже в том, что касается публикации пикантных снимков. В браке они с 2015 года, а в 2016 году модель родила дочку Елену. Фотографии с семьей тоже встречаются на странице Люсии. Кстати, после ухода из профессионального спорта она продолжила занятия, но уже в тренажерном зале. При этом, признается, что не хочет сильно увлекаться занятиями, чтобы вдруг не потерять то, за что ее полюбили почти 1,4 миллиона подписчиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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