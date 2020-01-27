2020-01-27T16:14:08+03:00
Политика

Путину рассказали про конструктивных силовиков

Глава АСИ доложила президенту о защищающей бизнес интернет-платформе
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175
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Генеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи президентом РФ В.Путиным в Ново-Огарево. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАССГенеральный директор Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Светлана Чупшева во время встречи президентом РФ В.Путиным в Ново-Огарево. Фото Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Глава Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева доложила президенту о запуске интернет-платформы для обращений предпринимателей, страдающих из-за административного давления.

- У нас уже зарегистрировано 1289 предпринимателей, 600 обращений подали в МВД, Следственный комитет, Генеральную прокуратуру и ФСБ, - подвела Чупшева предварительные итоги. - Сейчас их рассматривают центральные аппараты, и уже пошли ответы.

- С каким ведомством легче работать, с каким – труднее? - поинтересовался Путин.

- Со всеми абсолютно в конструктиве, - ответила глава АСИ. - У ФСБ просто меньше всего обращений: там всего пять, у МВД больше объём. Но так со всеми абсолютно всегда на связи.

- Назад не отфутболивают – на рассмотрение тем, на кого жалуются? - продолжил расспрашивать президент.

- Есть такая практика, но здесь как раз подключаются центральные аппараты, разбираемся с ними по каждому конкретному случаю.

Среди планов АСИ на 2020 год - запуск национального рейтинга оценки инвестклимата регионов России.

- Движение есть, в 2014 году были сроки получения разрешения на строительство у регионов, которые занимали последние позиции, до двух-трёх тысяч дней, - вспомнила Чупшева не самое давнее прошлое. - Сегодня самые худшие результаты по стране – 200 дней. Это значит, что мы в десятки раз сократили эти разрывы между регионами. То же касается энергетики. Если раньше там были цифры подключения к сети 500–600 дней, сегодня максимум где-то 150 дней по всей стране. Максимальная цифра в регионах, лучшая – это 35–40 дней. Думаю, что это уже считается лучшей практикой, и предприниматели на это сегодня не жалуются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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