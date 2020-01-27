2020-01-27T17:00:24+03:00
Экономика

Сведения о трудовом стаже можно будет получить в МФЦ

Такое распоряжение подписал премьер Михаил Мишустин. Ранее эти данные можно было получить только в Пенсионном фонде
Владимир НИКОЛАЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Одна из самых востребованных услуг, особенно для людей предпенсионного возраста, — это получение сведений о своей трудовой биографии. Это необходимо, в частности, для оформления пенсий. Добыть такие данные можно было только в отделении Пенсионного фонда по месту жительства.

На днях новый премьер-министр Михаил Мишустин расширил число точек выдачи — теперь эти документы можно получить и в МФЦ. Распоряжение об этом опубликовано на официальном сайте правительства России 27 января.

Важная деталь. Услуга будет предоставляться по экстерриториальному принципу, говорится в официальном сообщении. То есть сведения о своем трудовом стаже можно будет получить не только у себя в районе, но и в любом отделении ПФР и любом МФЦ независимо от места жительства или места пребывания.

Технически это делается так. Вся информация о местах и сроках работы, с которой проводились отчисления на пенсионный счет работника, хранится в электронном виде в ПФР на индивидуальном лицевом счете. Так что достаточно, чтобы МФЦ получило доступ к базе Пенсионного фонда, и можно тут же распечатать нужную информацию.

Ранее, в декабре прошлого года президент подписал закон об электронных трудовых книжках. Работник может запрашивать сведения о своей трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронном виде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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