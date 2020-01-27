Толстого кота Виктора прославят в сериале

Ну очень упитанный кот, которого «Аэрофлот» не разрешил провозить в салоне самолета в качестве ручной клади по причине перевеса в 2 кг, из-за чего его хозяину пришлось пойти на подлог, вдохновил сценаристов сериала Фитнес». В третьем сезоне ситкома появится новый персонаж - домашний питомец, которому грозит перевозка в багажном отделении по причине лишнего веса. Чтобы этого избежать, хозяйка приводит его в фитнес-клуб — срочно худеть. Правда, сценаристы ввели в проект не кота, а собаку. «Мы с интересом следили за историей Виктора. И в какой-то момент подумали: а каким способом хозяева упитанных питомцев в принципе могли бы решить такую проблему заранее, не прибегая к хитростям в аэропорту?» - объясняет креативный продюсер сериала «Фитнес» Гарри Гупаленко.

В сериале пес будет худеть при помощи кардионагрузок, бега с утяжелением и строгой диеты. И все это — в обычном, «человеческом» фитнес-клубе.

Кстати, такого рода заведения существуют и в формате «только для животных» при некоторых ветеринарных клиниках. Сериал «Фитнес» выходит с 2018 года, В главных ролях - Софья Зайка, Борис Дергачев, Роман Курцын, Михаил Трухин и другие.

Третий сезон сериала "Фитнес" смотрите с 10 февраля на канале "Супер".

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Путешествие кота Виктора не предвещало никаких казусов, хотя и маршрут домой был длительным — Рига — Москва — Владивосток. На пересадке в «Шереметьево» ему так и сказали: «Виктор, у вас два лишних килограмма». И это еще пушистик — мальчик, а если бы девочка. Разве так можно заявлять? Хозяин Михаил Галин был тоже в недоумении, что делать? Не оставлять же Виктора одного в «Шереметьево», но и вариант «сдать друга в багаж» тоже не рассматривался. Михаил Галин рассказал «Комсомольской правде», какой выход нашел и чем пришлось пожертвовать ради друга (подробности)