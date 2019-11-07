Пассажир, которого не пустили в самолет из-за толстого кота: «Мне пришлось пойти на хитрость, не бросать же друга»

Путешествие кота Виктора не предвещало никаких казусов, хотя и маршрут домой был длительным — Рига — Москва — Владивосток. На пересадке в «Шереметьево» ему так и сказали: «Виктор, у вас два лишних килограмма». И это еще пушстик — мальчик, а если бы девочка. Разве так можно заявлять? Хозяин Михаил Галин был тоже в недоумении, что делать? Не оставлять же Виктора одного в «Шереметьево», но и вариант «сдать друга в багаж» тоже не рассматривался. Михаил Галин рассказал «Комсомольской правде», какой выход нашел и чем пришлось пожертвовать ради друга.

Виктор — это друг, его в багаж нельзя

- Еще на взлете из Риги Виктору было хреновато от перепада давления и я весь полет закрывал ему уши и вытирал слюни. Кот не понимал что происходит и жалобно заглядывал в глаза в поисках ответа, - рассказал Михаил Галин.

До Москвы как-то долетели. И тут рулетка очереди направила Михаила с котом к самой ответственной сотруднице аэропорта «Шереметьево». Сантиметровой лентой она измеряла багаж, взвесила кота и заявила: «Для животного 10 кг — недопустимо. Кот отравляется в багаж».

Михаил подменил на взвешивании кота и полетел домой бизнес-классом.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Михаил рассказал, как плохо было котику в самолете Рига-Москва и что 8 часов в багаже до Владивостока он точно не выдержит. Но девушка сказала: «Я брать на себя ответственность за 2 лишних кг вашего кота не буду». Михаил сказал, что Виктор — это друг, его в багаж нельзя и снялся с рейса.

- Кота мне подарили на Рождество, четыре года назад. Ему буквально месяц был. C тех пор он всегда со мной. Я часто бываю в командировках и стараюсь, чтобы он был рядом. Вот у меня был проект в Риге два года и Виктор жил со мной, - рассказал Михаил Галин.

- За два года жизни в Риге кот стал более упитанным? - спрашиваю.

- Он сам просто крупной породы, наверное, кость широкая (смеется). Он, конечно, немного толстоват, но я стараюсь кормить его с помощью специальной кормушки, которая выдает определенное количество корма. Кормил исключительно хорошим диетическим немецким кормом, но он все же подрос.

- Когда летели в Ригу два года назад, то проблем с весом еще не было?

- Нет. Я думаю, что он был немного меньше, моложе.

- А какой все же чистый вес кота без переноски?

- Где-то 8,5 кг, а с переноской вышло 10 кг.

Михаил и Виктор празднуют в бизнес-классе успешную операцию по подмене.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Найти кота-двойника за два дня

Самолет во Владивосток улетел без Михаила и Виктора. Возникло две проблемы: как везти кота и купить билет. Цены на следующий рейс были почти 100 тысяч рублей.

- У меня не было вариантов и я отдаю себе отчет, что нарушил правила, муки совести терзают. Мне пришлось пойти на хитрость, не бросать же друга. Что я должен был сделать? Оставить его в «Шереметьево»? Я бросил клич в соцсетях с фото котика, вдруг у кого-то есть похожего окраса. Операция по подмене толстого кота Виктора на миниатюрную кошечку Фиби прошла успешно, - рассказывает Михаил Галин.

Единственный доступный билет за бонусные баллы тоже был найден - в бизнес-классе. И вот все билеты в руках, Фиби отправилась домой, а Виктор вновь забрался в свою переноску.

- Вам пришлось пару дней провести в «Шереметьево», чтобы дождаться своего самолета…

- Да, ждали. Нужно было на месте оформлять документы на перелет кота. Но зато потом мы летели в бизнес-классе, все скитания остались позади, хотелось подозвать стюарта и, заглядывая в душу, процитировать классическое «Мальчик, водочки нам принеси, мы домой летим». Соседка в самолете попалась доброжелательная. Долетели хорошо.

Кот Виктор всегда сопровождает Михаила в командировках.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- Кот не похудел от стресса и длительного перелета? - спрашиваю.

- Здесь во Владивостоке еще не взвешивал. Но и даже после этого случая на диету Виктора не посажу, - говорит Михаил Галин.