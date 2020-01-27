Australian open: Медведев и Рублев едут домой

Понедельник стал днем тяжелым для российских теннисистов на Australian open. Первым в четвертом круге проиграл Андрей Рублев (17-я ракетка мира), который не смог навязать настоящей борьбы немцу Александру Звереву (7) - 6:4; 6:4; 6:4. А потом пять сетов сражался на корте Даннил Медведев, но все же уступил швейцарцу Стэну Вавринке — 6:2; 2:6; 4:6; 7:6; 2:6.

Еще раньше, в третьем круге вылетел наш третий мушкетер Карен Хачанов, уступивший Нику Кирьосу. Соперники провели на корте 4 часа 26 минут и доигрались до тай-брейка пятого сета, где сильнее оказался австралиец.

Таким образом, наших игроков на первом в этом году турнире Большого шлема уже не осталось. А ведь Медведеву многие предрекали прямую дорожку, как минимум, до полуфинала.

Зато, порадовала российских болельщиков Анастасия Павлюченкова (30), которая в трех сетах смогла переиграть экс-первую ракетку мира из Германии Анжелику Кербер — 6:7; 7:6; 6:2. В среду Настя в ¼ финала сразится с испанкой Гарбинье Мугурусой (32), тоже побывавшей на вершине мирового рейтинга.

— У меня после некоторых розыгрышей мурашки бегали по коже. Потрясающе впервые победить Каролину. Это добавляет мне уверенности и я понимаю - «ты можешь сделать это». Идем дальше, — цитирует Павлюченкову сайт турнира.