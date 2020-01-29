2020-01-29T17:21:35+03:00
Общество

В Сергиевом Посаде заработал комплекс переработки отходов “Северный"

За 10 лет он примет около 2,2 миллиона тонн мусора
Анна ГЛАДКИХ
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В Сергиевом Посаде заработал комплекс переработки отходовВ Сергиевом Посаде заработал комплекс переработки отходовФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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В конце прошлого года в Московской области закрыли полигоны "Каргашино" и "Непейно". Заменой им стал новый комплекс переработки отходов (КПО) "Северный", открывшийся подмосковном Сергиевом Посаде. Туда же попадет часть мусора с полигонов "Алексинский карьер" и "Тимохово". Мощность КПО - около 2,2 миллиона тонн мусора за 10 лет.

"КПО „Север“ – это седьмое современное предприятие, которое вводится в эксплуатацию с конца 2018 года в рамках формирования новой системы по обращению с отходами на территории Московской области. Сегодня мы произвели технологический пуск первой очереди нового современного комплекса", – рассказал заместитель председателя правительства Московской области Евгений Хромушин.

Также в 2019 году заработали комплексы "Юг" в Коломне и "Восток" в Егорьевске. Функционируют "Сплендер" в Серебряных Прудах и "Экоград" в Зарайске. Всего в Подмосковье планируют запустит 12 таких объектов.

– Все они позволят нам закрыть или модернизировать оставшиеся 11 старых мусорных полигонов, которые так мешали нашим жителям жить и наносили вред окружающей среде, – подчеркнул Евгений Хромушин.

К приемке мусора "Северный" приступит марте. Часть отходов - стекло, металл, полимеры, макулатуру - будут отправлять на вторичную переработку.

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