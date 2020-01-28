2020-01-28T15:28:34+03:00
Экономика

Как застраховать питомца на время путешествия

При перевозке питомцев, особенно на дальние расстояния, нередко складываются опасные для их жизни и здоровья ситуации. К сожалению, это подтверждается недавними сообщениями СМИ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Эксперты страховой компании «Согласие» рассказывают об особенностях страхования животных на время транспортировки.

Премия за годовой полис для пса или кота, путешествующего по всему миру, в страховой компании «Согласие» составит от 1 тыс руб. Вес животного на размер премии не влияет.

Премия при страховании собак обычно выше, чем при страховании котов, так как больше и тариф, и стоимость животных: собаки оцениваются до 90 тыс руб., а коты и кошки – до 60 тыс руб. На стоимость страхования домашних питомцев влияет участие в выставках и наличие титулов.

Животное можно застраховать от рисков гибели, эвтаназии в результате заболеваний, несчастного случая. Питомцу на момент заключения договора страхования должно быть не более 8 лет. Если страховой случай наступит, когда животное и его хозяин будут за пределами России, то документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть с нотариально заверенным переводом.

Дороже всего обойдется страхование животных редких и экзотических пород. Среди собак такими являются, например, большой швейцарский зенненхунд, брюссельский гриффон, фараонова собака, а кошек – канадский сфинкс, мейн-кун, сингапурская и абиссинская.

В ноябре прошлого года страховая компания «Согласие» «прокотировала» знаменитого кота Виктора.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть компании включает более 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 мес 2019 г. премия «Согласия» составила 24,6 млрд руб., выплаты – 16,8 млрд руб.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Нагрузка по воспитанию детей ложится на матерей": депутат прокомментировала проект закона о досрочном выходе на пенсию многодетных отцов
Депутат прокомментировала инициативу Госсовета Удмуртии, который предложил уравнять в правах отцов и матерей, имеющих 3 и более детей
Новости 24
В Госдуме ответили на обвинения в «переписывании» Россией истории
Ростуризм: организованные российские туристы вернутся из Китая до 4 февраля
Похороны Всеволода Чаплина пройдут 29 января
Помпео считает, что Россия препятствует перемирию в Сирии
Китайцы требуют извинений от датской газеты за карикатуру про коронавирус
Роструд: работники могут отказываться от командировок, учитывая эпидемию коронавируса в Китае
Российская сторона достроит газопровод «Северный поток – 2»
Пик распространения коронавируса наступит через 10 дней
Российская армия начала получать браслеты для отслеживания караульных
Историк прокомментировал обвинения в развязывании второй мировой войны СССР
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир