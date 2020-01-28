Как застраховать питомца на время путешествия

Эксперты страховой компании «Согласие» рассказывают об особенностях страхования животных на время транспортировки.

Премия за годовой полис для пса или кота, путешествующего по всему миру, в страховой компании «Согласие» составит от 1 тыс руб. Вес животного на размер премии не влияет.

Премия при страховании собак обычно выше, чем при страховании котов, так как больше и тариф, и стоимость животных: собаки оцениваются до 90 тыс руб., а коты и кошки – до 60 тыс руб. На стоимость страхования домашних питомцев влияет участие в выставках и наличие титулов.

Животное можно застраховать от рисков гибели, эвтаназии в результате заболеваний, несчастного случая. Питомцу на момент заключения договора страхования должно быть не более 8 лет. Если страховой случай наступит, когда животное и его хозяин будут за пределами России, то документы, выданные на территории иностранного государства, должны быть с нотариально заверенным переводом.

Дороже всего обойдется страхование животных редких и экзотических пород. Среди собак такими являются, например, большой швейцарский зенненхунд, брюссельский гриффон, фараонова собака, а кошек – канадский сфинкс, мейн-кун, сингапурская и абиссинская.

В ноябре прошлого года страховая компания «Согласие» «прокотировала» знаменитого кота Виктора.

Общество с ограниченной ответственностью «Страховая компания «Согласие» основано в 1993 году, имеет лицензии на все основные виды страхования и перестрахования. Региональная сеть компании включает более 350 структурных подразделений во всех федеральных округах России. По итогам 9 мес 2019 г. премия «Согласия» составила 24,6 млрд руб., выплаты – 16,8 млрд руб.