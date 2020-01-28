2020-01-28T12:15:48+03:00
Звезды

Кристина Орбакайте сломала ногу

ЧП произошло во время подготовки к новому шоу
Алина ЧЕРНОВА
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Репетиции концертной программы, премьера которой намечена на май в Кремлёвском дворце, закончились для Кристины Орбакайте серьёзной травмой.Репетиции концертной программы, премьера которой намечена на май в Кремлёвском дворце, закончились для Кристины Орбакайте серьёзной травмой.Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Репетиции концертной программы, премьера которой намечена на май в Кремлёвском дворце, закончились для Кристины Орбакайте серьёзной травмой.

- Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы, - написала в своём Инстаграме Кристина Орбакайте, опубликовав фото с загипсованной ногой. - Перелом лодыжки. Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель. К сожалению, мои февральские концерты и спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру). Даты обязательно сообщу!

Надеюсь на понимание и поддержку.

orbakaite_korbakaite_k
Так началась моя подготовка к новым постановкам для концертной программы Перелом лодыжки Нельзя наступать на ногу минимум 6 недель, к сожалению, мои Февральские Концерты и Спектакли вынуждена перенести (первый раз за свою карьеру) даты обязательно сообщу!! Надеюсь на понимание и поддержку #кристинаорбакайте #kristinaorbakaite #слюбовьювдуше
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Кстати, травму Кристина получила в Майами, где у артистки есть уютная квартира на берегу океана.

- Это уже традиция такая семейная - каждый год в январе мы летим в Майами, - рассказывала в интервью «КП» Кристина Орбакайте. - Я посчитала, в общей сложности мы отдыхаем здесь уже более 20 лет. В первый раз побывали на побережье с гастролями - у нас был семейный концерт, в котором принимали участие я, Володя Пресняков, Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Друзья рассказали нам, что вполне возможно купить тут квартиру по приемлемой цене. Предложение было заманчивым, мы не стали отказываться. С тех пор периодически кто-то наведывался сюда: то мама с Филиппом приезжала на отдых, то я с детьми. Сначала приезжали ненадолго - когда я начинала карьеру, совершенно не любила отдыхать. Достаточно было трех-четырех дней, чтобы выспаться, восстановиться. Но, попав в Майами, я убедила себя, что отдых необходим. Постепенно мы стали проводить здесь с детьми все зимние и летние каникулы. Сыновьям тут интересно: Диснейленд в Орландо, океан, бассейн, прекрасная погода. И мне всегда в радость, что рядом мои самые близкие люди, - делится с «КП» Кристина.

ИСТОЧНИК KP.RU

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