2020-01-28T13:31:44+03:00
Телевизор

“Отзовите проклятия»: Иван Ургант просит прощения у православных за плохую шутку об Иисусе и поросёнке

Вернувшись после новогодних каникул, ведущий первым делом извинился
Константин ГЛЫБА
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Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант часто ходит по краю. Фото: Первый каналВедущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант часто ходит по краю. Фото: Первый канал
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Ведущий «Вечернего Урганта» Иван Ургант часто ходит по краю. То ли это провокативный подход Александра Гудкова, ключевого креативщика шоу, сказывается. То ли сам Иван любит острые ощущения в эфире и игру на грани фола.

Так или иначе, шутки про красного комиссара, рубившего украинцев, как зелень (программа «Смак»), соловьиный помет (намёк на коллегу в эфире «Вечернего Урганта») вызывали приличный резонанс. Так было и с рождественской миниатюрой, которую разыграли в эфире Первого канала 7 января Иван Ургант с Жераром Депардьё.

Сначала ведущий напомнил, что «в один день с Христом» родился и Николас Кейдж и показал коллаж, на котором голливудский актёр появляется на свет в рождественских сенях в окружении Стивена Спилберга, Квентина Тарантино и Никиты Михалкова.

Фото: Первый канал

Фото: Первый канал

А затем Ургант с гостем начали говорить о кулинарии. Французский актёр начал показывать, как правильно готовить поросёнка.

- Вы его держите, словно Дева Мария Иисуса, - начал развивать тему Ургант.

- Да, так и есть, - подыграл Депардье. - Это жертва, и я объясняю: это не значит, что поросёнок закончит не на кресте, а в блюде. Но это такая же жертва.

В среде православных активистов этот выпуск вызвал негодование. Организация «Сорок сороков» составила петицию, обвинив Урганта в оскорблении чувств верующих. Дело даже дошло до заявления в Генпрокуратуру от депутата Госдумы РФ Николая Зенцова. Директор Дмитрия Хрусталёва, что стоит за тумбочкой в «Вечернем Урганте», Анна Тригуб не нашла ничего умнее, чем обвинить активистов в отсутствии чувства юмора и бездельи. Сам Иван молчал и наверняка думал.

И вот нашёл силы объясниться. На официальном сайте Первого канала размещено обращение Ивана, где он подчёркивает, что у «Вечернего Урганта» нет цели издеваться над православными. Пожалуй, впервые в истории проекта он признал шутку неудачной.

Вернувшись после новогодних каникул, ведущий первым делом извинился. Фото: Первый канал

Вернувшись после новогодних каникул, ведущий первым делом извинился. Фото: Первый канал

- Мы не хотели никого обидеть, это не была запланированная акция по глумлению над христианскими ценностями, - подчеркнул Иван. - Это была просто неудачная попытка пошутить в совершенно неподходящий для этого день. Примите мои искренние извинения, пожалуйста, не обижайтесь. И, если можно, отзовите свои проклятия, - попросил ведущий. - Было еще предложение лишить меня российского гражданства. Но тут я спокоен: согласно Конституции, этого нельзя сделать. Или нужно ее поменять.

Затем Иван продолжил объяснения в юмористическом ключе, обыграв свежие назначения в правительстве и силовых ведомствах.

- У меня это (событие) вызывает двоякое чувство. Во-первых, конечно, это тревога, - честно признался Ургант. - Потому что это серьезное обращение, генеральный прокурор. И иронизировать на эту тему не хочется. С другой стороны - некую гордость я чувствую за то, что именно я стал первым рабочим вопросом для нового генпрокурора на новом посту. У Игоря Краснова будет много вопросов, более важных и серьезных. Но ведь всегда запоминается первый официальный запрос.

В качестве оправдания и примера ведущий «Вечернего Ургант» вспомнил сцену с мальчиком, идущим по воде, в комедии Леонида Гайдая «Бриллиантовая рука». Именно в таком же, добром и безобидном ключе и пытаются делать комедийную программу Иван Ургант с Александром Гудковым, как уверен ведущий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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