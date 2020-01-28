2020-01-28T14:00:25+03:00
Политика

В Госдуме Зеленского назвали кощунником

Президент Украины обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны [видео]
Ася ХОВАНСКАЯ
Поделиться:
В Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в ОсвенцимеВ Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в ОсвенцимеФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

В Госдуме жестко осудили выступление Владимира Зеленского в Освенциме, где тот повесил ответственность за начало Второй мировой войны на Советский Союз наравне с Германией.

- Заявление Зеленского о причастности СССР к развязыванию Второй мировой войны свидетельствует о том, что Украина до сих пор является территорией внешнего управления. В угоду западным кураторам Киева нынешний украинский лидер встал на сторону исторической лжи, а отнюдь не правды. Это стыдно и кощунственно по отношению к памяти павших в борьбе с фашизмом. Подобные заявления оскорбляют также ветеранов, победивших в самой страшной и кровопролитной войне, где русские и украинцы стояли плечом к плечу, - заявил глава Комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. - В год 75-летия юбилея Великой Победы недопустимы попытки вычеркнуть из истории подвиг советских воинов. Мы как наследники победителей будем последовательно бороться с этим на всех уровнях и международных площадках.

Напомним, приехавший в Польшу президент Украины также избежал упоминания СССР и Красной Армии, говоря об освобождении знаменитого концлагеря. Вместо этого он рассказал о роли украинцев, участвовавших в этой операции.

Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Перенос органов госвласти из Москвы в регионы и приоритет российских законов перед международными: Какие поправки в Конституцию обсудила рабочая группа
Прошло заседание рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию Российской Федерации, предложенных президентом страны
Главу Чувашии Михаила Игнатьева за «шутку» над пожарным пока только предлагают исключить из правящей партии России
Сначала он извинялся за призыв «мочить» журналистов, объяснив, что его неправильно поняли, а после появилось видео, на котором руководитель региона заставлял сотрудника МЧС прыгать за ключами от служебной машины [видео]
Новости 24
Семерых россиян добавили в черный список Евросоюза за проведение выборов в Крыму
Полярник рассказал, что будет если в Антарктике начнется потепление
NYT: Трамп предложит Палестине отдать земли Израилю в обмен на мир
Главу Чувашии Игнатьева исключили из партии "Единая Россия"
Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса
Названы страны, куда чаще всего едут на поезде
Пассажиры рейса из Шанхая устроили пятичасовой бунт из-за отказа лететь с жителями города Ухань
Лавров: Южный Судан обеспечит российским компаниям комфортные условия
Песков прокомментировал слухи об отставке главы Чувашии
Лавров прокомментировал «сделку века» Трампа
Косачёв назвал заявления Зеленского об СССР самым подлым ударом
Российский корабль "Орел" совершит пилотируемый облет Луны в 2029 году
В Госдуме считают, что Зеленский «плюнул в лицо» ветеранам
"Красное и белое" проводит проверку утечки данных клиентов
Украинский "Южмаш" заказал в России алюминий для американских ракет
Диетологи назвали продукты, продлевающие молодость
Возрождение аграрной нации. Немецкие СМИ заговорили о подъеме сельского хозяйства России
Китайским коронавирусом можно заразиться через слизистую оболочку глаз
Власти Москвы взяли под особый контроль туристические места из-за коронавируса
На вертолете баскетболиста Коби Брайанта не было черного ящика
В Роскомосе рассказали о новых основах госполитики в области космоса
В АТОР рассказали, как отразится на российском рынке запрет на въезд для китайских туристов
Против духовного советника Трампа ополчились американцы за молитву против «всех сатанинских беременностей»