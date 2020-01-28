2020-01-28T03:14:44+03:00
Политика

Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны

Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе "сговор тоталитарных режимов"
Мария ИГНАТЬЕВА
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Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войныЗеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войныФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Президент Украины Владимир Зеленский во время своего рабочего визита в Польшу заявил, что СССР наравне с фашистской Германией виноват в развязывании Второй Мировой войны. По мнению главы государства, Советский Союз также виноват и в Холокосте.

- Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик Холокоста, - приводит слова Зеленского издание Страна.ua.

Украинский лидер также заявил, что сегодня всем демократическим государствам нужно объединить свои усилия.

- Европа и мир не имеют права сегодня молчать, как это было в 1939 году. Европа и мир не имеют права на безразличие и бездеятельность. Только сплоченность мира сможет дать отпор какой-либо агрессии и сохранить человечество от новых страданий, - резюмировал президент.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что с аналогичным заявлением выступали и в Польше. В стране уровняли ответственность СССР и Германии за начало войны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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